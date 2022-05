El vi envasat amb llauna és un nou sistema de presentar els vins joves a la qual últimament s’hi apunten cada vegada més elaboradors, entre els quals Celler Batea. Després de veure projectes catalans d’envasar vi en llauna, el Celler Cooperatiu Sant Miquel de Batea, de la Terra Alta, ha decidit enllaunar els seus vins ecològics amb aquesta mena d’envàs. Diuen des del celler que s’hi han decidit «davant del constant canvi en què es troba el món, i les noves formes de consum i la demanda d’ un públic més jove», i fidels a l’eslògan de la Cooperativa: «A Batea sempre més.....i millor». Han escollit una selecció dels millors vins ecològics de la campanya 2021 per oferir-los en la nova presentació. Un format que conserva la qualitat, les aromes, els sabors i totes les virtuts organolèptiques de la garnatxa blanca i negra. Amb el nom Celler Batea Organic Wine Blanc, 100% Garnatxa blanca ecològica, i Celler Batea Organic Wine negre, 100% Garnatxa negra ecològica, per arribar un públic més jove, captar nous clients i revolucionar la presentació dels vins amb un envasat alternatiu a l’ampolla de vidre. Amb dissenys molt atractius, es presenten al mercat em llauna de 250 ml., aptes per al comerç detallista, self service, dispensadors automàtics i molt pràctics per a excursionistes, perquè s’anul·len possibles rotures. La Garnatxa blanca, sobretot quan es comercialitza jove de la darrera collita i sense criança, és molt adequada per a plats de peix, marisc i plats senzills d’estiu, i la Garnatxa negra jove és per a arrossos, plats provençals i carns lleugeres.

El celler elaborador: La Cooperativa Sant Miquel de Batea elabora gran quantitat de vins blancs, rosats i negres de molt bona qualitat. Fa anys que participen al Concurs Girovi, amb molt bons resultats. En el recent Girovi 2022 han obtingut: Medalla Gran Or, amb el seu vi negre criança Primicia 2019; Medalla d’Or amb el vi blanc Naturalis Mer 2021 i amb el vi rosat Vallmajor 2021; i Medalla d’Argent amb el vi negre Vallmajor 2020 i el seu vi dolç Equinox Batea 2020. Any: 2021 D.O.: Catalunya Raïm: Garnatxa blanca Graduació: 13º Preu aproximat: 2,70€