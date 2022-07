Vinyarets Xarel·lo blanc 2021

Família Torres ha presentat les noves anyades dels seus vins ecològics del Penedès, frescos i aromàtics, molt adequats per gaudir-ne a l’estiu. El director general de l’empresa, Miquel Torres Maczassek, apunta que «he triat aquest vi blanc per la seva frescor i intensitat aromàtica. És un 100% xarel·lo, la varietat reina del Penedès, que vam elaborar per primera vegada al 2019. Hem seleccionat petites vinyes repartides per tot el territori, de més de 30 anys i conreades majoritàriament en vas tradicional sobre sòls argilosos i calcaris. Hem procurat respectar el caràcter rústic de la varietat sense intervenir massa en la vinificació i fent una criança de sis mesos en dipòsits d’acer inoxidable. 2021 va ser molt diferent a l’any anterior, va ser molt sec en general tot i que ens va ploure just abans de la verema, i amb temperatures dins de la normalitat. Veuràs que és un vi amb una refrescant acidesa i molta fruita, perfecte per a l’estiu». El Vinyarets blanc 2021 és d’un bonic color groc palla. Aroma potent i elegant amb notes de fruita blanca madura. En boca és potent i alhora refrescant per la seva acidesa amb notes herbàcies i equilibrades. Presentació en ampolla borgonyesa verda i atractiva etiqueta que presenta tres ceps amb els raïms en plena maduració. Recomanat per a plats senzills d’estiu. Maridatge perfecte amb el tataki de ventresca de tonyina salvatge amb xop-suey de verduretes de la Vall d’Aro i glacé de les seves espines que presenta el xef Miquel Donaire del restaurant la Conca, al s’Agaró Hotel.

El celler elaborador: Família Torres, un dels celler més importants del país, pioner de l’expansió dels vins espanyols per tot el món, està ubicat al Penedès amb la filosofia de «dialogar amb la natura més propera», amb 150 anys d’història i gestionat actualment per la cinquena generació de la família, i presidit per Miquel A. Torres Riera. Participa habitualment al Concurs Girovi amb molt bones puntuacions i guardons per als seus vins. Any: 2021 D.O.: Penedès Raïm: Xarel·lo Graduació: 13º Preu aproximat: 10 €