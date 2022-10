L’oci nocturn aconsegueix la lluna

Si l’alta gastronomia tenia l’estrella Michelin i també el sol de Repsol, li faltava l’element més nocturn, la lluna. Així doncs, el 2019, l’Associació Internacional d’Oci Nocturn Gastromoon (INA), World Chefs i Linkers van unir-se per promocionar i distingir aquells locals que compleixen amb els estàndards més alts d’excel·lència en restauració i oci nocturn. A diferència de la «Triple Excellence», el requisit indispensable per aconseguir aquesta lluna gastronòmica és oferir els serveis de gastronomia d’un nivell exquisit i oci nocturn d’alta qualitat en un mateix local. Si bé la guia Michelin premia la restauració diürna, es volia posar el focus en el reconeixement dels anomenats «clubs». Malgrat que la iniciativa va engegar-se a finals del 2019 i van premiar-se els locals Cavalli Club de Dubai, primer del món, i seguidament el Hard Ibiza, primer d’Europa, tot plegat va aturar-se en iniciar-se la pandèmia. El sector va quedar-ne tan perjudicat que tant un com l’altre van tancar les portes i no les han tornat a obrir. «El dany és irreparable», eximeix el secretari general de Fecasarm, Joaquim Boadas. Apunta que no es recuperaran les pèrdues d’aquests dos darrers anys fins d’aquí a quatre o cinc, i que, segurament, molts locals no aconsegueixin rebre-ho de tornada mai més. «Molts han tancat, s’han venut part de les accions o han demanat préstecs difícils de retornar», explica i afegeix: «Hem rebut ajudes de l’1 o 2% de les pèrdues generades, però el diferencial, que ha anat a càrrec nostre, és del 98%».

Enguany, s’ha decidit recuperar el projecte. De fet, des de l’agrupació estan en contacte amb el local Sublimotion d’Eivissa, que té el cobert més car del món, per rebre la Gastromoon. Malgrat que sigui un distintiu a l’abast d’uns pocs, a nivell català s’està treballant perquè locals de Barcelona com Opium, Pachá o Salvaje puguin optar-hi. A escala gironina, els locals que hi volguessin accedir haurien de combinar l’alta gastronomia amb oci nocturn, evitant als clients haver-se de desplaçar i oferint una nit d’alta qualitat. «Molts locals podrien encaixar-hi, perquè aquest concepte cada vegada funciona més», explica Boadas, que considera que és una «inversió en qualitat que aporta turisme d’alt poder adquisitiu». Boadas assenyala que no reben compensació econòmica per la lluna, ja que és «un retorn en augment de clients, que viatgen per anar a locals amb Gastromoon». De fet, des d’INA assenyalen que un de cada tres turistes té en compte l’oferta d’oci nocturn abans d’escollir una destinació.