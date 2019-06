El president de l'Audiència participa en una jornada sobre seguretat industrial

La seu del Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrial de Girona va acollir dijous la jornada Compra de maquinària nova. Si no té marcatge CE com ho gestionem?. L'objectiu va ser resoldre dubtes per part del teixit industrial gironí, que sovint es troba la problemàtica d'haver adquirit maquinària nova provinent de països de fora de la Unió Europea i que no ha estat certificada d'acord amb els estàndards de seguretat europeus.

El primer en intervenir va ser Fernando Lacaba, president de l'Audiència Provincial de Girona, que en una ponència va parlar sobre la seguretat jurídica de les màquines comprades o fabricades a la Unió Europea i fora d'ella.



Taula rodona

A continuació ha tingut lloc una taula rodona que ha comptat amb representants de la patronal i sindicats gironins. Van intervenir Montse Gascón, col·laboradora institucional en Prevenció de Riscos Laborals de PIMEC; Josep Miquel Rey, responsable de l'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals de FOEG; Joan Altimir, assessor de la Cambra de Comerç de Girona; Bartomeu Compte, secretari general de CCOO a comarques gironines; Xavier Casas, secretari general de la UGT a comarques gironines; Jiri Tvrdy Moix, Cap de l'Àrea Tècnica i de Formació de l'Institut Català de Seguretat i Salut Laboral.

Jordi Fabrellas, degà del Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Girona va fer de moderador de la taula i del debat posterior amb el públic assistent, entre ells el director dels Serveis Territorials d'Empresa i Coneixement a Girona; Josep Polanco.