El preu de l'habitatge va pujar un 4,5% el 2019

El preu de l'habitatge nou a Espanya va pujar un 4,5% el 2019, xifra que suposa una moderació del creixement respecte al 5,4% del 2018, segons un informe de la Societat de Taxació, que situa el preu d'un habitatge tipus de 90 metres quadrats a les capitals de província en 220.800 euros. Madrid i Barcelona segueixen liderant les pujades, amb un 6,6% i un 6,1%, respectivament, tot i que en ambdues han baixat el ritme de creixement, que va ser del 7,5% i el 8,1% el 2018, respectivament.

Barcelona es manté d'aquesta forma com la ciutat amb l'habitatge nou més car d'Espanya, en arribar als 4.433 euros el metre quadrat, seguida de Madrid, amb 3.627 euros el metre quadrat i Sant Sebastià, amb el metre quadrat a 3.609 euros. A l'altre extrem, Càceres (1.189 euros el metre quadrat), Ciudad Real (1.200 euros) i Badajoz (1.205 euros) es consoliden com les capitals amb els preus més baixos.

Per comunitats autònomes, Catalunya és la més cara (3.934 euros el metre quadrat), seguida de Madrid (3.627 euros) i el País Basc (2.734 euros), mentre que Extremadura (1.198 euros), Múrcia (1.260 euros) i Castella-la Manxa (1.434 euros) són les més barates.

L'Informe de Tendències del Sector Immobiliari d'Habitatge Nou de la Societat de Taxació reflecteix que els espanyols necessiten 7,4 anys de sou íntegre per adquirir un habitatge de tipus mitjà, un mes més del que necessitaven fa un any per comprar la mateixa casa.

En aquesta línia, la capacitat d'endeutament ha disminuït lleugerament en els darrers dos mesos, encara que la mitjana estatal es manté per quart any consecutiu per sobre del nivell salarial mínim per a l'adquisició d'un habitatge de tipus mitjà, llevat d'autonomies com Balears, Catalunya i Madrid, on els nivells salarials segueixen resultat insuficients.

Donat l'auge que es preveu el 2020 del model construir per llogar, la Societat de Taxació ha inclòs en el seu informe una anàlisi d'aquest mercat, que conclou que Madrid i Saragossa són les províncies que ofereixen el menor risc d'inversió per a aquestes promocions. Per contra, Astúries i Terol presenten un alt risc, mentre que a la província de Barcelona recomana una tipologia de pisos d'uns 55 metres quadrats. Altres zones segures per invertir a habitatges destinats a lloguer són Sevilla, fonamentalment en pisos de dos dormitoris, i Salamanca, amb cases d'aproximadament 120 metres quadrats.

Finalment, l'informe constata un canvi de tendència a la baixa de la confiança en el sector expressada pels taxadors, ja que l'índex de confiança immobiliari es va situar al quart trimestre del 2019 en 50,8 punts sobre 100, davant dels 57 punts de el mateix període del 2018.