Els secrets de la gironina Tradeinn per facturar 25 milions en deu dies

Tradeinn, grup dedicat a la venda de material esportiu per Internet, va tancar la Black Week, que finalitzar amb el CyberMonday, amb una xifra rècord de facturació. Segons informa la companyia, han superat els 25 milions d'euros en vendes, un 108% més que l'any anterior. El fundador i CEO de Tradeinn, David Martin, explica en aquests dies «hem superat les 250.000 mil comandes, i en alguns moments hem arribat a registrar pics d'una comanda per segon.

Divendres passat va ser un dels dies de més activitat, amb més de 4 milions d'euros en vendes, un 60% més que en el Black Friday de 2019, i que es corresponen a més 40.000 comandes. Aquestes xifres, sumades a les que s'esperen per la campanya de Nadal, podrien situar la facturació anual de la companyia amb seu a Celrà per sobre dels 250 milions d'euros.

Tradeinn està formada per diferents botigues online que sumen més de cinc milions de clients a tot el món. En l'actualitat, té a la venda més d'un milió de referències de més de 1.500 marques. En les seves instal·lacions al polígon de Celrà compta amb un centre logístic de 15.000 metres quadrats i d'una botiga física.

Els orígens de la companyia es remunten al 1998, en una botiga en línia que venia productes per a submarinistes a l'Estartit. Scubastore va ser el fonament de què més endavant seria Tradeinn i que aniria creixent fins a les 16 botigues especialitzades actuals.



Només primeres marques

En èpoques de marca blanca i de grans superfícies de distribució que lluiten per oferir material a baix preu, l'aposta de Tradeinn és treballar només amb primeres marques, aquelles més rellevants en cada un dels seus portals especialitzats. Vaja, que no consideren Decathlon com la seva competència.

Els preus canvien cada 6 hores

Un dels secrets de la companyia és l'anàlisi de la seva competència. Gràcies a un software de l'empresa catalana de NetRivals analitzen els preus que ofereixen tots els seus competidors. A partir d'aquestes dades i d'eines de Big Data, un algoritme propi canvia cada sis hores els preus de més de 600.000 productes de les seves botigues en línia. «Es tracta de ser el màxim de competitius, perquè a internet el client et posa les banyes per 5 euros», diu Martín. La cistella mitjana de compra en els seus portals és de 70 euros.

SEO i SEM per captar clients

Posicionar les teves webs als buscadors d'internet (SEO) i contractar campanyes de pagament en aquests buscadors (SEM) són les principals claus que l'empresa gironina usa per captar nous clients. Alguns mesos, la inversió en aquest camp pot arribar al milió d'euros. Totes les campanyes s'analitzen al detall, evaluant-ne el ROAS (retorn de la inversió publicitària).