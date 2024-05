Una empresa gironina dissenya un forn per irrompre en el sector de l’automoció

«El nostre objectiu és entrar amb fermesa dintre el sector de l’automoció, que és on tot apunta que el mercat es mourà en les pròximes dècades», explica Pau Vial, enginyer industrial i membre de l’oficina tècnica de Kautec.

La companyia de Banyoles, especialitzada en el disseny i fabricació d’equips per als processos d’extrusió d’alumini, fa més d’un any que treballa en la confecció d’un forn d’extrusió amb el que pretenen guanyar pes dins del sector de l’automoció. «Turquia, Mèxic, Índia... Tots aquests mercats, que ja hi som, però que volem entrar encara més», exposa Vial.

Amb la irrupció del vehicle elèctric, la firma explica que les necessitats dins del mercat ja no són les mateixes i calen «solucions més tecnològiques». «Per fer millors extrusions ara ja no volem un refredament uniforme, que seria el bàsic que tenen tots els competidors del mercat, sinó escalfar més el cap que la cua de l’element, generar un escalfament diferenciat», detalla Vial.

Aquests perfils que s’extrudeixen «són materials d’altes prestacions» d’alumini que serveixen per exemple per fer elements estructurals del cotxe. «Al final el que vols fer amb el cotxe elèctric és baixar el pes i mantenir les propietats mecàniques. Nosaltres el que podem fer amb alumini i aquestes extrusions avançades és augmentar la resistència del material respecte a l’acer i baixar-li la massa. Baixar-li la densitat, que és el que vol dir baixar-li el pes», detalla el membre de l’oficina tècnica de Kautec.

Per aconseguir aquest funcionament, el Patronat de la Politècnica de Girona va posar en contacte Kautec amb el Grup de Recerca en Enginyeria de Fluids, Energia i Medi Ambient de la Universitat de Girona (GREFEMA), del qual formen part els germans Albert i Eduard Massaguer, i des de principis del 2023 treballen plegats en aquest projecte.

«Van contactar amb nosaltres perquè volien millorar la seva línia d’escalfament, o fer-la més eficient. Escalfar ràpidament, perquè el procés no s’allargui molt en el temps», explica Albert Massaguer. «L’objectiu és que s’escalfi el més uniformement possible com ells volen», afegeix Eduard Massaguer.

Una de les principals característiques d’aquest forn és que funciona amb electricitat. «La tecnologia actual és amb gas, però ens trobem clients que no ens volen comprar perquè ells han d’assegurar una petjada verda en el seu producte, i per assegurar aquesta petjada el que el seu client els demana és que allò tingui zero emissions de CO2», detalla Pau Vial.

Aquest forn ocupa uns 15 o 20 metres i serà desenvolupat conjuntament per Kautec i GREFEMA. «Estem esperant un inversor dintre del mercat, que confiï en nosaltres i ens ajudi a tirar el desenvolupament endavant» explica Pau Vial.

La col·laboració entre la firma gironina i GREFEMA, però, no acaba aquí, ja que també estan treballant des del febrer en una tecnologia que permeti modelar el refredament d’aquests perfils després del procés d’extrusió. «Hem de refredar de forma uniforme, el més uniformement possible aquest perfil i superràpid», exposa Albert Massaguer.

Per tota aquesta feina, Kautec també ha comptat amb l’ajuda de Soufian Fahimi, un estudiant que «ens va fer tot el disseny mecànic» del projecte, segons explica Pau Vidal, i que ara forma part del Departament Mecànic de l’Oficina Tècnica de Kautec. A més de l’estudiant Àlex Jiménez , que ara es troba treballant en la tecnologia de refredament i la firma gironina espera poder incorporar-lo també al seu equip.

