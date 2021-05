La botiga d’esports i equipament per a caça i pesca Armeria Girona ha tancat les portes després de més de 45 anys en actiu. Josep Maria Noguer, responsable del negoci ubicat al número 46 del carrer Santa Clara, baixa la persiana perquè «ha arribat l’hora de la jubilació» i no té relleu generacional per continuar el negoci.

Ahir mateix ja s’havia retirat l’emblemàtic cartell de color groc de la façana i l’estoc de la botiga. Noguer va assegurar, però, que el tancament ja estava meditat de feia temps. «S’estava coent, vas fent pas a pas fins que arriba el moment de tancar», va subratllar.

L’Ajuntament de Girona considera l’Armeria com un establiment «emblemàtic i singular» de la ciutat. Noguer hi va començar com a aprenent, en una època en la qual encara hi havia molta afició per la caça.

A l’Armeria s’hi venien cartutxos, escopetes i altre material cinegètic. Nogué recorda molts dissabtes en els quals la gent de la comarca venia a la botiga a proveir-se perquè hi havia poca competència al sector.

Reconversió

Amb el declivi de l’activitat, l’Armeria es va saber reconvertir en una botiga on el material esportiu cada cop va anar agafant més pes. Veïns de la zona recorden les vegades que havien anat a comprar-hi articles esportius des de les últimes dècades del segle XX fins a l’actualitat. Fins fa pocs dies s’hi podien trobar des de pilotes de futbol fins a calçat i roba esportiva, entre altres complements. La botiga, amb Noguer rere el taulell, no va deixar de banda el seu negoci anterior, la caça, però es va centrar cada cop més en els complements per a caçadors: armilles i altra roba de caça, calçat especial o escopetes d’aire comprimit. La pesca també va formar tradicionalment una part important del seu catàleg.

El tancament de l’Armeria suposa l’adeu d’una de les últimes botigues esportives que encara queden al centre de la ciutat. També un dels locals emblemàtics del carrer Santa Clara De fet, Noguer fa anys que ostenta el títol de president de l’agrupació de comerciants Girona Eix Comercial.

Aquesta entitat es va fundar el febrer del 1998 i és actualment l’agrupació de comerciants més gran de Girona. Inclou uns 250 comerços en una àrea que inclou el centre històric de la ciutat i s’allarga fins a la zona de l’Eixample. L’any 2018 l’agrupació tenia un 32% d’establiments associats dedicats a la moda, un 13% sabateries, un 6% establiments d’alimentació, un 5% negocis d’estètica, un 5% al parament de la llar, entre d’altres.