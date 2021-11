Des de fa ja uns anys, des d’alguns grups ecologistes avalats per certs mitjans de comunicació s’està fent pressió contra les grans granges, especialment de bestiar boví. Davant la pressió o com a resultat d’exigències europees, el Ministeri d’Agricultura ha elaborat un esborrany de Reial Decret amb la norma d’ordenació de les granges de bestiar boví. El seu objectiu és regular principis bàsics sobre establiment, classificació, ubicació i condicions de funcionament de les mateixes. El 2020 es va modificar la normativa sobre les granges de porcí, i al juliol passat, la que regula les explotacions avícoles que, a diferència del boví, sí comptaven ja amb una norma específica.

La proposta de normativa inclou certes novetats, una de les quals és la limitació de la capacitat productiva per a les noves explotacions. La norma proposa una capacitat màxima de 850 UGM (Unidad de Ganado Mayor) per a les granges de bovins, tant de producció de llet com de carn o mixtes, que no tinguin la condició d’explotació extensiva i també per als engreixadors de vedells. Aquesta ràtio equival a aproximadament 725 vaques de munyir o a 1.400 vedells d’engreix.

El decret proposat inclou també les condicions mínimes d’infraestructura, equipament i maneig, ubicació, bioseguretat, benestar animal, les condicions higienicosanitàries, requisits mediambientals (com dades per al càlcul de les basses de purins) i les obligacions que tenen els titulars.