Pau Vila: "M'agrada fer pedagogia del que és la gran indústria"

El director general de l'empresa LC Paper, Pau Vila, és l'entrevistat de l'episodi número 33 del podcast Girona Valley, impulsat per Diari de Girona i l'agència de comunicació digital La Factoria per a promoure les idees, la innovació, el talent i l'empresa a les comarques gironines. Durant la conversa amb Eduard Batlle, Vila analitza l'evolució de la companyia, que es dedica a la fabricació de paper tissú i kraft sostenible, i té tres seus a la demarcació a Besalú, Sarrià de Ter i Fornells de la Selva (planta inaugurada a inicis del 2023). Aquest jove enginyer i economista és la sava nova de la família Vila -cinquena generació- que ha fet sempre grans esforços per posicionar-se en el mercat global i competint amb països que no són europeus i que no tenen la mateixa sensibilitat en drets laborals, sous, fiscalitat i respecte pel medi ambient. En aquesta nova era, LC Paper s'ha convertit al territori en referent en matèria de sostenibilitat i ha invertit 4,3 milions en millorar el procés de reciclatge del paper.

Pau Vila ha agafat el relleu del pare, Joan Vila, i com passa en la seva generació i en les empreses familiars del territori, afronta el repte de liderar una nova etapa a la direcció de la companyia. I un dels grans canvis de l'actualitat és el procés de digitalització, l'exportació a escala global i el respecte per la sostenibilitat. "Som un supervivents en el sector, tot i ser una empresa que té 140 treballadors, perquè estem envoltats de gent que en té 4.000 i 5.000 i no podem ser tan agressius com ells. Per això, hem d'apostar les idees, els nínxols de mercat i aportar un valor especial i, sobretot, amb el valor de la sostenibilitat", afirma. Després d'anys de dificultats i pèrdues, en gran part pels efectes de la pandèmia i la crisi d'Ucraïna, la companyia garrotxina ha tancat el 2023 amb una facturació de més de 50 milions d'euros i registra beneficis. "Passem de pagar 14 euros el megawatt-hora a 140, 200 i 250 euros. Passem de pagar 200.000 euros al mes a dos milions en factures d'energia. Una evolució absolutament frenètica i una situació financera absolutament draconina", exemplifica Vila.

"Com que estem a la indústria de volum i com que tens marges tan ajustats, hem de saber diferenciar-nos en aquest context i tenir tres productes i fer-los sempre que no un portafolis molt extens", ressalta Vila durant la conversa. Per això, en aquest escenari global tan competitiu, la seva aposta personal passa més per posicionar-se amb valor que no amb producte.

"Nosaltres vam entendre que tot el nostre esforç de sostenibilitat, perquè fos comunicable, implicava que havíem de fer una integració vertical. És a dir, que havíem d'atacar l'espai dels nostres clients i passar a vendre, no només paper, sinó productes de paper. Passar a controlar-ho tot: des del packaging a controlar el missatge del producte final", exposa amb relació al canvi important que va decidir afrontar la companyia i que va suposar haver-se de reinventar: de vendre a la indústria a vendre als distribuïdors per arribar al client final.