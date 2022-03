El president del Partit Popular Europeu (PPE), Donald Tusk, va rebre com una «trista sorpresa» la notícia de l’acord entre el PP i Vox per formar Govern a Castella i Lleó i va dir esperar que això sigui «un incident» i no una tendència a Espanya. «Per mi ha estat una trista sorpresa. Pablo Casado era una garantia personal de mantenir el PP al centredreta evitant aquest tipus de coquetejos amb els radicals, amb moviments d’extrema dreta com Vox», va dir Tusk a París, durant una reunió de líders del PPE prèvia a la cimera de líders europeus a Versalles.