La pràctica de l'escalada està creixent a passos de gegant, sobretot des de la inclusió d'aquest esport als Jocs Olímpics de Tòquio 2020, on l'espanyol Alberto Ginés es va proclamar medalla d'or en aquesta modalitat. En aquest constant creixement no només a Espanya, sinó també a nivell global, sorgeix una opció interessant per a aquells que vulguin capitalitzar aquesta tendència imparable.