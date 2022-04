L’escàndol de les mascaretes esquitxa un edil de l’ajuntament de Madrid

Borja Fanjul Fernández-Pita, regidor i segon tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Madrid, va obrir la porta del consistori a una empresa que segons va comunicar el mateix ajuntament a la Fiscalia Anticorrupció, va obtenir 500.000 euros per un contracte d’un milió de mascaretes de la Funerària municipal en un dels pitjors moments de la pandèmia, a finals de març del 2020.

Aquest contracte està sota sospita, tenint en compte que un Jutjat de Madrid està analitzant en aquests moments si obre una investigació després que el consistori abonés 2,5 milions d’euros al proveïdor dels Estats Units Sinclair&Wilde, que va subministrar centenars de milers de mascaretes en mal estat.

Aquesta empresa, Aifos Consultores, que va aconseguir intermediar en una vintena d’operacions de compra de material sanitari de l’Ajuntament de Madrid, va accedir al regidor Fanjul a través d’un familiar d’aquest, Carlos María Fernández-Pita González, en circumstàncies similars a les que van envoltar l’operació de Luis Medina i Alberto Luceño.

En aquest cas, els dos empresaris, imputats per emportar-se comissions per 6,1 milions gràcies a contractes de material sanitari, van aconseguir una via d’entrada al consistori a través d’un cosí de l’alcalde, Carlos Martínez-Almeida.

D’acord amb la documentació del sumari del Jutjat d’Instrucció número 47 de Madrid, un intercanvi de correus demostra que Borja Fanjul, que és a més el president del Ple de l’Ajuntament madrileny, va ser l’enllaç de l’empresa, amb seu física en una oficina compartida del carrer Ferraz, amb el consistori.

En concret, va ser el 21 de març quan Fanjul va remetre a Immaculada Sanz, presidenta de la funerària municipal, l’empresa pública encarregada de fer les contractacions del material sanitari, un correu electrònic que li havia enviat alhora el seu familiar, amb qui s’havia posat en contacte l’administradora d’Aifos, Araceli V.

Un despatx a Madrid

En aquest correu electrònic, Araceli explicava que era «economista i advocada», que dirigia un despatx a Madrid i que tenia «relacions comercials amb fàbriques a l’estranger». «Com que estem sentint a la televisió que no hi ha material sanitari, aquests últims dies hem decidit bolcar tota la nostra activitat a buscar la millor oferta de subministraments entre les fàbriques amb què solem treballar», relatava l’economista.

«No hi ha res que desitgem més que aquest material pugui ser usat a Espanya. Les fàbriques ens estan donant prioritat per la relació que ens uneix», afegia en el correu l’economista, que adjuntava un dossier d’urgència anomenat «relació de productes» a més de les dades de contacte.

Tres dies després de remetre a Inmaculada Sanz el correu Fanjul des del seu compte personal de Gmail -no des del seu correu corporatiu-, el 24 de març, Funeraria va fer el contracte amb Aifos.

Així consta en el llistat enviat per Funeraria a la Fiscalia Anticorrupció, on s’especifica que es va abonar a Aifos Consultores 500.000 euros com a «proveïdor» d’un milió de mascaretes quirúrgiques procedents de Turquia, segons va avançar Infolibre. Aquest mitjà també va informar que Araceli V. va ser la intermediària de l’adjudicació de l’Ajuntament de material sanitari per 2,5 milions a Sinclair&Wilde.