La Fundació Drissa, entitat sense ànim de lucre dedicada a la inserció laboral de les persones amb problemes de salut mental, crea microcrèdits per afavorir el "benestar" dels seus treballadors i donar-los suport si tenen problemes de liquidat puntual. L'entitat també mesura l'índex de felicitat de la plantilla en temps real a través d'una aplicació web interactiva. D'altra banda, l'entitat també ha implantat aquest 2022 el 'Dia de la fruita a la feina' i prepara paneres perquè es treballadors n'agafin. També fa descomptes especials al personal en la compra de productes ecològics a les botigues Biodrissa que l’entitat té a Girona.

L'entitat oferirà microcrèdits per donar suport econòmic al seu personal amb necessitats de liquidat puntual i per ajudar-les a "superar el moment i l'angoixa que el problema pot provocar a les seves vides". La mesura se suma a la implantació de l'aplicació per mesurar la "felicitat" de la plantilla. L'app es va posar en marxa uns dies després que es decretés el confinament per la pandèmia.

En un primer moment, l'índex de felicitat es va situar en 74 punts (75 punts equivalen a un clima laboral excel·lent), 10 punts més alt que altres empreses que utilitzen la mateixa plataforma per mesurar la felicitat dels seus treballadors. Amb la declaració de l'Estat Alarma, l'índex va baixar a punts 67, fet que va fer reaccionar ràpidament a la direcció amb la implementació d’un canal de comunicació i transparència, a través del qual cada dia s'informava a les persones treballadores de les decisions preses pel comitè de crisi: aplicació de mesures de seguretat, serveis mínims, activació d'un telèfon d'atenció directa per atendre a aquelles persones treballadores amb baixa competència digital, etc. Passat el moment àlgid de pandèmia, l'índex de la felicitat es va recuperar a 74 punts i ha mantingut una tendència a l'alça fins arribar als 77 punts a finals del 2021.

Drissa ha implantat aquesta eina com a canal de comunicació interna únic, de manera que la informació de l'empresa als seus treballadors es vehicula per aquest canal, i a dia d’avui, el 77% de la plantilla utilitza l’eina de forma habitual.

Totes aquestes iniciatives s'emmarquen en el projecte 'Benestar a la feina' i es complementen amb les accions del Pla d'Igualtat de l'entitat. Aquest any 2022, a més dels microcrèdits, Drissa ha fixat com a objectiu de benestar la millora dels hàbits saludables del personal i ho ha fet amb l'establiment del "Dia de la fruita a la feina".

L'entitat prepara paneres de fruita que deixa als diferents serveis perquè els treballadors n’agafin. També fa descomptes especials al personal en la compra de productes ecològics a les botigues Biodrissa que l'entitat té a Girona.

La gerent de Drissa, Núria Martínez, diu que l'objectiu final del projecte és establir un bon clima laboral, millorar-lo de manera "sostinguda i quantificar-lo".