Només un 12% dels llocs de feina a la ciberseguretat els ocupen dones

Al voltant d’un 12% dels llocs de feina del sector de la ciberseguretat els ocupen dones. Pel que fa a consells d’administració d’aquest tipus d’empreses, les dones representen un 15% dels càrrecs, segons dades de l’informe «La ciberseguretat a Catalunya», elaborat per l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya i ACCIÓ. Així, segons el document la ciberseguretat és l’àmbit de les TIC que té una taxa de participació femenina més baixa.

Per aquest motiu el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori han posat en marxa el «Pla DonaTIC en l’àmbit de la Ciberseguretat», que té per objectiu «apoderar i visibilitzar» les dones en un sector que es considera «emergent i de futur».

El pla s’articula en tres vessants: donant suport al teixit empresarial (ecosistema) de la ciberseguretat per estimular la participació de les dones, atraure i promoure el talent femení cap a aquesta disciplina i fomentar les vocacions de nenes i joves en ciberseguretat.

La ciberseguretat s’alça com un element clau en plena onada de digitalització a la indústria i les administracions. L’Agència de Ciberseguretat avisa que la lluita davant d’atacs és «imprescindible» per empreses i ciutadans. Aquesta setmana s’ha celebrat el «Barcelona Cybersecurity Congress», un fòrum on experts, hackers i empreses han debatut el futur de les amenaces digitals i la importància d’aquest sector.