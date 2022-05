Òmnium activa la via judicial per frenar l’execució del 25% de castellà a les aules

Òmnium Cultural vol aturar l’execució de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) personant-se com a part interessada. El president de l’entitat, Xavier Antich, va anunciar ahir aquesta maniobra de l’entitat que busca superar les tensions entre partits, incapaços de pactar una resposta conjunta després de la desvinculació de Junts del pacte lingüístic amb ERC, PSC i comuns.

«Les institucions i les organitzacions socials no poden cometre l’error de deixar sols els alumnes davant de l’ofensiva contra la llengua catalana. Òmnium es personarà com a part interessada al TSJC contra la interlocutòria que obliga a executar el 25% del castellà a les aules» , va dir, defensant que l’activació d’aquesta via judicial pretén «frenar el procediment i impugnar la doctrina que imposa percentatges de llengües a l’escola».

Antich va apostar per «esgotar totes les vies legals» per blindar la immersió lingüística. El tribunal va donar 15 dies a la Generalitat perquè executés la sentència, però encara no hi ha acord al Govern per traçar una línia conjunta, ja que el decret que va prometre el conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, necessita un any per veure la llum.