Fornells de la Selva acull avui i fins diumenge una nova edició de la fira Expocasió Girona, destinada a la compravenda de vehicles de segona mà. Situada al polígon Pla de la Seva de la localitat gironina i amb la mateixa superfície de cada any (però ampliada en alguns sectors limítrofs), els visitants trobaran una àmplia oferta de cotxes, furgonetes i motos d’ocasió, seminous, de gerència i de km 0 a uns preus imbatibles. A més, i com ja està passant els últims anys, també descobrirà una àmplia gamma de vehicles híbrids, híbrids endollables i elèctrics tot en un sol espai on s’agruparan més de 15 expositors i gairebé 500 vehicles. L’entrada a la fira Expocasió és gratuïta i l’horari d’obertura al públic és de 10 a 20 hores.