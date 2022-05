La demanda de compra de pisos supera per primer cop la de lloguer

La demanda de compra d’habitatges ha superat per primera vegada la demanda de pisos de lloguer al portal Fotocasa. El 2022 la demanda per comprar habitatge representa el 50% del mercat, davant del 38% que busca lloguer. El 12% restant busquen simultàniament en els dos mercats. Aquesta és una de les conclusions principals de l’informe de Fotocasa Research Radiografia del mercat de l’habitatge el 2021-2022 elaborat pel portal immobiliari Fotocasa, per cinquè any consecutiu, amb la intenció de fer una exhaustiva anàlisi de la situació de l’oferta i la demanda en el sector immobiliari. En el cas de Catalunya, la situació mostra els trets més extrems. Segons les dades d’accés al portal immobiliari, un 29% de catalans està interactuant en el mercat immobiliari, tant en el mercat de venda com de lloguer i tant des del punt de vista de l’oferta com de la demanda. Però aquest 29% suposa un descens «dràstic», segons Fotocasa, des de l’agost del 2021, quan eren un 36% els catalans que buscaven pis. Però el 29% correspon a un volum de participació global semblant a abans de la covid.

«El mercat del lloguer i el de la compravenda s’han intercanviat les posicions. Ara el gran protagonista és la compra d’habitatge, i el lloguer queda en un segon pla. Des de la bombolla immobiliària el lloguer va anar adquirint cada cop més terreny fins a liderar per complet el mercat, però l’impacte social de la covid ha canviat les preferències dels espanyols i, amb això, la tendència. Aquesta radiografia de l’habitatge indica que Catalunya és una de les comunitats més volàtils davant de les crisis a causa dels alts i baixos presentats, però és de les poques que es troba en nivells exactes als de la prepandèmia, per la qual cosa s’ha restablert molt satisfactòriament, però mentre la demanda de compra continua augmentant paulatinament en aquesta autonomia, l’oferta de lloguer es redueix de manera molt significativa», opina Maria Matos, directora d’Estudis de Fotocasa. Segons la seva opinió, un dels factors que més influeix en aquesta evolució és la manca d’estoc d’habitatge de lloguer. L’activitat en el mercat de l’arrendament s’ha reduït el febrer del 2022 respecte l’estudi anterior (agost del 2021) realitzat per Fotocasa. A Madrid s’ha passat d’un 21% de particulars fent alguna acció de lloguer (oferta o demanda) a un 16%; a Catalunya, que registra la baixada més intensa, ha passat del 23% al 16%; a la Comunitat Valenciana, del 20% al 15%. A Andalusia el descens ha estat més moderat, però perquè ja partia d’una posició més moderada: la participació en l’arrendament ha baixat del 19% al 16%. En concret, el descens a Catalunya i el País Valencià ve provocat, sobretot, pels baixos percentatges de persones que han signat un contracte de lloguer com a llogaters. A Catalunya s’ha passat d’un 10% (agost del 2021) a un 6% (febrer del 2022) i a la Comunitat Valenciana d’un 9 a un 5%. En fonts del sector immobiliari, fonamentalment associacions de propietaris i intermediaris, es critica obertament la situació del mercat català, en què es detecta un clar flux d’habitatges destinats abans al lloguer que han passat al mercat de venda. El marc legal és catalogat d’«incert» i poc favorable als propietaris. Tendències generals Fotocasa destaca també el cas de la Comunitat Valenciana. Aquesta autonomia ostentava el lloc número u de nivells màxims de participació (35% el febrer del 2020) i l’arribada del coronavirus va fer que perdés 10 punts percentuals en només sis mesos. També destaca per ser la comunitat on l’activitat dels particulars al mercat de l’habitatge va trigar més a reactivar-se després de l’impacte de la pandèmia, així que fa un any, el febrer del 2021, era al 24%. Quan es va posar en marxa ho va fer a un ritme molt accelerat i el percentatge de particulars participant va pujar fins al 34% (agost del 2021). Al començament del 2022 eren un 31% les persones de més de 18 anys de la Comunitat Valenciana que havien realitzat alguna acció al mercat de l’habitatge en els últims 12 mesos. Així, de moment, es manté en nivells inferiors als de la prepandèmia. En el cas de la Comunitat de Madrid, segueix encapçalant el rànquing de territoris amb més particulars (el 32%) participant d’alguna manera en el mercat de l’habitatge. Encara que també va registrar un descens rellevant en la participació (era del 36% a l’agost del 2021), la seva evolució en els darrers dos anys ha estat més estable i ara està en nivells similars als d’abans de la covid.