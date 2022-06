Iberdrola promet anys de més beneficis i dividends

Iberdrola treu pit per haver fet de 2021 un any rècord en un context de crisi energètica i encara en pandèmia, i augura que l’aconseguirà també enguany i que la companyia continuarà creixent. El president de l’elèctrica, Ignacio Sánchez Galán, va aprofitar la junta d’accionistes celebrada ahir a Bilbao per presumir de l’evolució del grup i per prometre que els pròxims anys els beneficis de l’energètica continuaran creixent i que els dividends ho faran en la mateixa mesura.

Malgrat la incertesa per l’evolució de la guerra d’Ucraïna i el temor a l’impacte global en forma d’inflació i d’alentiment del creixement econòmic, Iberdrola va confirmar els seus objectius d’aconseguir enguany un benefici net d’entre 4.000 i 4.200 milions d’euros (enfront del rècord de 3.885 milions de l’any passat) i es va comprometre a un increment del dividend en la mateixa proporció.

Una evolució positiva que la companyia augura que continuarà en els pròxims exercicis. «Les grans inversions ens portaran a continuar creixent en els pròxims anys tant en resultats com en dividend», va proclamar Sánchez Galán, que va defensar la seva gestió basant-se en els resultats i la grandària guanyada per l’elèctrica. «La societat és avui una de les majors de la borsa espanyola, és la major elèctrica europea i una de les majors del món (…) Continuarem en la mateixa línia, creant valor per a tots», va destacar el directiu.

Els accionistes van aprovar en la junta el repartiment d’un dividend extraordinari proposat per la direcció del grup per la bona marxa dels resultats, fins als 0,44 euros per acció, un 5% que l’any anterior i el major de la història del grup; i també la distribució d’un dividend extra d’un euro per cada 200 accions (0,005 euros per títol) per haver aconseguit un quòrum superior al 70% d’accionistes en el conclave d’aquest divendres, una mesura amb la qual la companyia buscava promoure l’assistència de socis a l’assemblea d’enguany.

Des de la companyia s’ha subratllat el suport massiu dels accionistes a la gestió del grup, després d’haver aconseguit que les 20 propostes de l’ordre del dia comptessin amb un vot positiu del 98% de mitjana.

Renovables i l’autosuficiència

Galán va subratllar «l’impacte mínim» per a la companyia de la invasió militar de Rússia sobre Ucraïna per no ser present en cap dels dos països i tampoc tenir relacions comercials de compra de gas rus, però sí va subratllar la importància per a la Unió Europea i els seus estats membres de potenciar la independència energètica, blindant-se mitjançant un impuls decidit de les energies renovables. «Hem de ser més autosuficients, i per a això faran falta més inversions en renovables, en noves xarxes elèctriques i l’emmagatzematge», va explicar Galán, que va defensar impulsar l’electrificació de l’economia per a guanyar sobirania energètica i per a avançar cap a la descarbonització. «Si volem descarbonizar, fa falta més electrificació i un major percentatge de renovables. Existeix una oportunitat enorme per a desenvolupar més renovables, més xarxes i emmagatzematge, i altres vectors com l’hidrogen verd».

En plena crisi de preus de l’energia i de canvis reguladors a Espanya per a afrontar les pujades de preus, Sánchez Galán va destacar que Iberdrola Espanya té venuda tota la seva producció elèctrica d’enguany, el 80% de la de 2023 i «un percentatge molt important» dels anys següents a «uns preus fixos i més baixos que els actuals» que marca el mercat elèctric.