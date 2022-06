Empreses gironines viuen amb «incertesa» el conflicte amb Algèria

«Encara no ens ha afectat, però la cosa no pinta bé». Això és el que afirmava Miquel Bastart, director comercial de TMComas a Blanes davant el conflicte entre Espanya i Algèria que posa en risc les exportacions d’aquesta i altres empreses gironines cap a territori magrebí. Les companyies de la província van exportar l’any passat 22 milions d’euros a Algèria. Aquesta va ser la pitjor xifra d’exportacions cap al país del nord d’Àfrica en l’última dècada, ja que, per exemple, es van arribar a exportar 52,3 milions l’any 2016. Aquest va ser el topall màxim en l’última dècada, però a partir de llavors la xifra va començar a baixar. I encara podria fer-ho més a causa del conflicte actual entre Espanya i Algèria.

La crisi té el seu origen el 18 de març d’aquest any. El Govern de Pedro Sánchez va anunciar que deixava de ser neutral i donava suport al pla autonomista de Marroc sobre el Sàhara Occidental i això no va agradar gens a Algèria, aliat des de sempre amb el poble saharaui. De fet, dins de la frontera algeriana es troben, des de 1975, els camps de refugiats dels saharauis. Els saharauis van fugir de casa seva a causa de la repressió i l’horror de la guerra amb el Marroc després de la retirada d’Espanya del seu territori. Ara, però, aquest conflicte torna a estar sobre la taula i Algèria va decidir, la setmana passada, bloquejar el Tractat d’amistat, bon veïnatge i cooperació amb Espanya. De retruc, tot això afecta a les operacions del comerç exterior, entre elles les empreses gironines que venen a Algèria.

Durant el primer trimestre de l’any, les empreses gironines van exportar 5,1 milions d’euros cap al país magrebí. Van ser un total de 35 empreses que entre gener i març d’aquest any van fer 187 vendes a Algèria. La congelació de les transferències bancàries per bloquejar el comerç exterior amb Espanya podrien tenir un gran impacte també sobre l’economia gironina, especialment les d’aquelles empreses que exporten béns cap a terres del nord d’Àfrica.

«Preocupació» i «incertesa»

Una d’aquestes companyies és TMComas, de Blanes, que dels 7,5 milions de les seves exportacions, un surt de les vendes a Algèria. «Ens preocupa» i «és una mala notícia», diu el seu director comercial, Miquel Bastart, que viu la situació amb «incertesa». «Sembla que el govern algerià va fer marxa enrere i tenim un representant allà que intenta saber si això és cert o no», tot i que «oficialment, desconeixem si la norma segueix en vigor o no», continua explicant Bastart. I és que fa uns dies van «rebre la transferència de dues factures», però aquestes estaven «en curs des d’abans» que s’agreugés el conflicte. De totes maneres, Bastart també relata que «mai ha estat fàcil treballar amb Algèria» perquè «les coses s’allarguen molt» i «la burocràcia és lenta».

L’any 2021, Girona va exportar béns i productes cap Algèria per un valor de 22 milions. Ho van fer un total de 52 companyies, que van fer 472 operacions. D’aquesta xifra, es van exportar 8,7 milions en semimanofactures, seguit per béns d’equipament, amb 7,8 milions. Els aliments i begudes (3 milions) i el sector de l’automòbil (2,1) estaven una mica més per darrere d’aquests dos primers camps. Mentrestant, el volum de transaccions fetes cap a l’altra direcció (les importacions) l’any passat van ser més petites, de 682.000 euros.

En aquest primer trimestre de 2022, les exportacions han disminuït respecte al primer trimestre de l’any passat. Enguany s’han exportat 5,1 milions, mentre que l’any passat en van ser 5,7. Pel que fa a les importacions, del gener al març d’aquest any van ser una xifra de 119.000 euros. Ara caldrà veure si el conflicte entre Espanya i Algèria afecta en aquestes operacions entre les empreses gironines i el país del nord d’Àfrica. De moment, algunes empreses viuen la situació amb «incertesa», com comentava Bastart. En canvi, una altra de les empreses gironines que opera amb Algèria afirma que «no ens ha afectat». Tanmateix, la crisi fa poc més d’una setmana que ha esclatat i no se sap com afectarà en el futur. Així, una altra companyia explica que «només enviem una comanda a l’any» i, per tant, «no sabem si aquesta crisi ens afectarà» a l’hora d’enviar aquesta comanda.

«Una mesura previsible»

Fa uns dies, Algèria va assegurar que les relacions comercials amb Espanya i la Unió Europea es mantindrien tot i estar en total desacord i va trencar el vincle d’amistat amb el Govern de Pedro Sánchez. Segons el professor de relacions internacionals de la Universitat Complutense de Madrid Rafel Bustos, «Algèria ha estat força prudent en el temps i la decisió de suspendre el principal instrument bilateral de cooperació va arribar en el moment que hi va haver confirmació per part del Govern que no hi havia marxa enrere i, fins i tot, s’ha reafirmat». El país del nord d’Àfrica ja havia retirat l’ambaixador a Madrid, però la suspensió del tractat i les represàlies comercials es van fer esperar fins que Sánchez va defensar la proposta d’autonomia marroquina pel Sàhara. «Aquesta mesura d’Algèria era previsible, suspendre aquest tipus de tractats és una eina jurídica utilitzada per molts països per mostrar descontent», explica també Bustos.