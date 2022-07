L’empresa gironina Iflex estrena un nou servei per a reimprimir envasos de Tetrabrik amb bobines que han quedat obsoletes per errors de text o d’impressió, entre d’altres. La factoria, que té més de 20 anys d’experiència en la reimpressió de plàstics, papers i alumini, ha ideat un sistema que només necessita una adaptació en la maquinària ja existent i, d’aquesta manera, evitar generar residus. De fet, es calcula que amb aquest sistema de reimpressió es podran fer servir 143.000 kg de material a l’any, que equival a 5,5 milions d’envasos. Aquest projecte és un dels set escollits en el Packaging Cluster, una convocatòria de l’Agència de Residus de Catalunya per impulsar l’economia circular.

Aquest mètode impulsat per la companyia amb seu a Ullà, aprofita aquells envasos que han tingut errors en textos o en la impressió o el producte ha patit canvis nutricionals, en els ingredients, el pes o l’adreça, entre d’altres. Habitualment quan es produïen aquests canvis, es llançaven els envasos per garantir que la impressió fos la correcta i el consumidor tingués la informació concreta. Això suposa un estalvi econòmic per a les empreses, que no hauran de llançar envasos pels errors d’impremta i, a la vegada, suposarà un estalvi en la generació de residus. De fet, els Tetrabriks són un dels envasos més complicats de reciclar perquè es convida el cartó, l’alumini i el plàstic polietilè. Molts dels envasos no es reciclen i acaben en un abocador industrial.