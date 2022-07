L’increment dels preus s’enfila un 11,1% a Girona i bat un nou rècord històric

L’increment dels preus de subministraments derivat del conflicte entre Rússia i Ucraïna s’ha fet palès en les últimes dades de l’IPC. L’electricitat, el gas i els carburants ha estat el subgrup que ha tingut una pujada més forta en els últims dotze mesos, i és que els preus d’aquests productes són un 51,2% més cars que el juny de 2021. La variació mensual, a més, ha tornat a créixer després de dos mesos consecutius en descens. El descompte de 20 cèntims en la gasolina aplicat per l’Estat va fer que la variació anés a la baixa durant l’abril (-9,4%) i el maig (-2,4%). Ara, però, sembla que això ja no ha estat suficient i l’ascens ha estat considerable (+8,6%).

L’arribada de la temporada d’estiu també ha fet incrementar els preus. Els grups de productes que més ho han patit han estat el de paquets turístics (+10%), el de serveis d’allotjaments (+9%), el dels restaurants (+1,7%) o el del lloguer de vehicles (+6,4%). Aquest últim, també vinculat al preu dels carburants, igual que la pujada del 4,9% del grup de transports.

La majoria de grups de productes apugen els seus preus respecte al mes de maig. Tanmateix, alguns establiments van avançar les rebaixes al cap de setmana de Sant Joan, quan tradicionalment començaven a principi de juliol. Això ha fet que productes com la roba o el calçat abaixessin una mica el preu el mes de juny. La roba ho ha fet un 0,8%, tot i que la pujada interanual és significativa (+9,2%). Per altra banda, el calçat sembla que es resisteix a apujar el seu preu perquè la variació mensual va patir un descens del 0,4%, mentre que en termes anuals la baixada és del 0,8%.

La pujada de l’11,1% dels preus a Girona respecte al juny de 2021 no ha estat la més gran de Catalunya. La província de Lleida encapçala aquest rànquing amb un increment de l’11,5%. Les comarques gironines han tingut el segon ascens més fort, tot i que Tarragona hi ha quedat molt a prop (+11%). Mentrestant, la pujada de Barcelona no ha estat tan elevada (+9,2%). Per altra banda, Girona ha superat la mitjana espanyola, que ha estat del 10,2%. Aquesta pujada arreu de l’Estat és la més alta dels últims 37 anys.

Sánchez valora com a «dolenta» aquesta pujada

Els preus a l’Estat Espanyol han patit una pujada del 10,2%, el que significa el creixement més alt en els últims 37 anys. Des de l’abril de 1985, l’IPC no experimentava un creixement tan gran en termes interanuals. En aquella ocasió, també va ser del 10,2% i, per això, cal mirar una mica més enrere, fins a l’octubre de 1984, per trobar un ascens més elevat (+10,5%). Tot i així, la pujada del 10,2% encara està lluny del màxim històric, que és del 19,6% el febrer de 1975.

En tot cas, el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez va afirmar que la dada de la inflació és «dolenta» i que es pateix a totes les economies espanyoles. Tanmateix, també va recordar que encara hi ha vuit països a Europa que tenen una inflació més elevada. A més, i com ja havia fet anteriorment, va prometre treballar per millorar-la amb una sèrie de mesures. «Estem fent tot i més per tractar d’esmorteir els efectes de la inflació entre la classe mitjana treballadora i els col·lectius més vulnerables», explicava Sánchez ahir al Congrés. El president va explicar que el seu objectiu és la «pau a Europa i una inflació controlada». El president del Govern també va dir que «si tot va bé» avui es convalidarà el Reial Decret Llei de 15.000 milions d’euros fins al pròxim 31 per posar en marxa les mesures que es volen dur a terme a escala europea per aturar aquesta «inflació desbocada».

Per «anar a totes» a disminuir aquesta inflació, Pedro Sánchez vol portar a terme un seguit de mesures. Entre aquestes, destaquen el cobrament d’impostos a les grans energètiques -uns 4.000 milions entre 2023 i 2024- i als grans bancs -uns 3.000 milions en els pròxims dos anys-. Una altra de les mesures és posar de forma gratuïta els abonaments de Renfe de Rodalies i Mitja Distància, així com beques de 100 euros al mes pels estudiants majors de 16 anys. A part, també vol dur a terme un programa Codi Escola 4.0 pel desenvolupament de competències digitals a Educació i també vol desbloquejar l’Operació Campament a Madrid, amb la construcció de 12.0000 habitatges a la capital espanyola.