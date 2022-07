Dijous, a la seu de la Generalitat de Girona, es va presentar el programa Reempresa emmarcat dins el sector del turisme. El programa va néixer l’any 2011 amb l’objectiu de garantir la continuïtat de diferents negocis un cop aquests han de tancar per diferents motius, el 48% ho fan per jubilació a Girona. Així, aquests negocis es posen a la venda a reemprenadors amb la finalitat que aquests no hagin de crear la companyia de zero.

A les comarques gironines el 48% dels negocis del programa que tanquen són per jubilació En el sector del turisme, en concret, el programa ha evitat el tancament de 87 negocis, el que també ha permès salvaguardar 194 llocs de treball. Per portar a terme tot això, s’ha fet una inversió induïda de 3,5 milions d’euros. En el cas de la presentació de dijous, es va fer únicament sobre el mercat turístic perquè «té molta importància a les comarques gironines», explicava Joan Martí, director dels Serveis Territorials d’Empresa i Treball a Girona. El projecte també «pretén donar eines i garanties perquè quan es fa una transmissió sigui tot més fàcil», afirmava Martí, qui també afegia que així els negocis tenen continuïtat «el que suposa coneixement i el manteniment de llocs de treball». Per altra banda, Marta Domènech, directora general de Turisme de la Generalitat de Catalunya, exposa que «moltes vegades, en el sector turístic, entren companyies internacionals que compren hotels o cases rurals, però nosaltres volem que les empreses d’aquí es quedin amb gent d’aquí», i això és el que permet el programa. «El projecte pretén donar eines i garanties perquè quan es fa una transmissió sigui tot més fàcili aixòe suposa coneixement i el manteniment de llocs de treball» Joan Martí - Director dels Serveis Territorials d’Empresa i Treball a Girona 357 negocis salvats des de 2011 Des de la seva creació, ara fa onze anys, aquest programa ha evitat el tancament 357 negocis a les comarques gironines, en els quals s’ha fet una inversió induïda de 13,4 milions d’euros i ha permès salvaguardar un total de 890 llocs de treball. El sector de l’hostaleria és el que més s’ha beneficiat d’aquest programa, perquè el 38% dels negocis salvats pertanyen a aquest sector. Per darrere, s’hi troben les companyies del sector de serveis (29%) -on s’inclou el turisme- i el del comerç (27%), i amb menor mesura es trobaria el de la indústria (4%). La resta, un 3%, serien tots aquells negocis de la resta de sectors, com poden ser el de la construcció o l’agropecuari.