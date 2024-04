Cinc cambres de comerç creen un projecte empresarial transfronterer per impulsar la transició sostenible de les pimes

Cinc cambres de comerç han creat un projecte empresarial transfronterer per impulsar la transició sostenible de les pimes. Durarà tres anys, compta amb un pressupost d'1,2 milions d'euros -el 65% dels quals els aporta la Unió Europea- i hi participen les cambres de Girona, Lleida, Andorra, Occitània i els Pirineus Orientals. El projecte s'ha batejat amb el nom de GALOP, un acrònim format per la primera lletra de cada cambra que també sintetitza com "la unió ens fa més forts", ha explicat el president de la de Girona, Jaume Fàbrega. Per reforçar el creixement sostenible de les pimes, entre d'altres, GALOP crearà un observatori transfronterer, farà formacions i assessorament, impulsarà una acceleradora d'start-ups i difondrà casos d'èxit.

L'objectiu de GALOP és impulsar el desenvolupament empresarial i l'emprenedoria sostenible dins l'espai transfronterer que abraça Catalunya, França i Andorra. En aquest cas, però, no es parteix de zero. Perquè fa dotze anys que les cambres de Girona, Lleida, Andorra i Perpinyà col·laboren juntes. I a partir del 2020, en aquest consorci s'hi va incorporar també la d'Occitània Pirineus-Mediterrània. GALOP, de fet, pren el testimoni del projecte CCI PirineusMed II, que les cinc cambres han dut a terme durant el darrer trienni. Ara, aquest nou projecte vol continuar impulsant els contactes comercials transfronterers, posant l'accent en la transició sostenible de les petites i mitjanes empreses.

La iniciativa compta amb un pressupost d'1,25 milió d'euros, dels quals el 65% els aporta la Unió Europea a través d'un programa Interreg. GALOP s'adreça principalment a pimes, microempreses, start-ups i autònoms, i com destaca Jaume Fàbrega, el seu objectiu és construir Europa a escala local i "promoure un teixit empresarial àgil, dinàmic i sostenible". "Volem fomentar accions conjuntes per al desenvolupament internacional de les empreses dels nostres territoris, apostant per la innovació, la competitivitat i la transició cap a una economia verda", afirma el president de la Cambra de Comerç de Girona. "I aquí, els mercats transfronterers, propers i distants al mateix temps, es presenten com una gran oportunitat", hi afegeix.

Per avançar cap a aquesta transició, posant també el focus en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), el projecte GALOP impulsarà diferents accions de suport integral a les pimes. Els eixos que les guiaran seran la transferència de coneixement, l'acompanyament i l'impuls al creixement de les empreses i la visualització de bones pràctiques.

Observatori, formació i acceleradora

Cadascuna de les cambres que són sòcies del projecte GALOP portaran a terme una o més iniciatives. D'entrada, es crearà un observatori per a la sostenibilitat empresarial transfronterera. "Basant-se en dades i indicadors rellevants, permetrà identificar els reptes als quals s'enfronten les pimes i contribuir a avançar cap a una economia més sostenible", ha subratllat el president de la Cambra dels Pirineus Orientals, Laurent Gauze. A més, també es farà assessorament personalitzat a les pimes. "Els tècnics transfronterers acompanyaran les empreses en un procés de reflexió i anàlisi, i a través d'un full de ruta, promouran la seva transformació cap a la innovació, la competitivitat i, sobretot, la transició sostenible", ha subratllat el vicepresident de la cambra de Lleida, Pompili Roiger.

El projecte GALOP també inclou l'impuls d'una acceleradora d'start-ups. A través d'un programa flexible i personalitzat, s'analitzaran els diferents models de negoci i se'ls farà mentoria per optimitzar la seva sortida al mercat. A més, s'impulsaran accions de networking, i de contacte tu a tu, que tindran en compte els ODS. "L'objectiu és orientar aquestes empreses, fomentar-ne el creixement, buscar com poden tenir accés a finançament i permetre que creïn sinergies entre elles", ha destacat Jaume Fàbrega.

Per últim, el projecte també inclou píndoles formatives sobre els objectius de desenvolupament sostenible i dos viatges -els Galop Tour- que es faran a Catalunya i a França per conèixer i abordar casos d'èxit empresarials.