Lloret de Mar encara no recupera el turisme estranger d’abans de la pandèmia

Lloret de Mar és la població gironina que més visitants acull durant la temporada d’estiu. Segons les dades del mes de juny facilitades per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), el municipi selvatà va rebre la visita de 141.154 persones als seus hotels, el que significa que un 27,8% del total de les comarques gironines, que en van ser 506.108. Amb la pandèmia més normalitzada, les xifres superen, de llarg, les de juny de 2021, amb un augment del 96,5%. Tot i així, encara no arriben a les d’abans de 2019. Tanmateix, si aquest nombre de visitants es desglossa, s’observa que encara costa que el turisme estranger arribi a Lloret de Mar. Així, sembla que hi ha hagut un canvi de tendència que vindria donat per l’esclat de la Covid-19.

Un dels objectius de Lloret de Mar abans de començar la temporada turística era revifar el públic estranger que s’havia perdut a causa de la pandèmia. De moment, però, sembla que no és el cas perquè, tot i que el municipi selvatà ha recuperat bona part de les visites que tenia des d’abans de la irrupció de la Covid-19, les xifres de turisme estranger són menors que les de l’any 2019. Això, en contraposició amb l’auge que ha tingut l’arribada de turisme nacional en els últims anys. Els visitants han baixat un 41% respecte al 2019, mentre que les pernoctacions hoteleres ho han fet un 45% El turisme turoperador, generalment associat al públic britànic, ha donat pas a l’arribada de més turisme nacional. Les dades de juny exposen que 67.285 dels visitants de Lloret de Mar eren de procedència nacional, el que significa un augment del 81% respecte a l’any 2019, quan n’hi va haver 37.182. La diferència entre turisme nacional i estranger fa tres anys era notable. Ara, s’ha escurçat dràsticament, ja que durant el mes de juny els hotels del municipi selvatà van rebre un total de 73.869 persones procedents de fora de l’Estat, el que significa un descens del 41% en relació amb el 2019, quan se’n van registrar 127.352. Pel que fa a les pernoctacions hoteleres, la tònica és molt semblant a les xifres de visitants. En el global de les comarques gironines hi va haver 1,3 milions de pernoctacions durant el mes de juny, de les quals 506.850 van ser a Lloret de Mar, un 36,8% del total. La xifra es va disparar respecte al juny 2021, perquè va créixer un 204%, tot i que també va ser un 31% inferior a la registrada l’any 2019. Igual que passa amb els visitants, les pernoctacions també augmenten pel que fa al turisme nacional. El juny n’hi va haver 152.701, un 77% que el 2019. En canvi, el nombre de pernoctacions hoteleres de turistes estrangers va baixar un 45%, ja que de les 647.161 registrades el juny de 2019 s’han reduït a 354.149 aquest any. L’ocupació puja a la Costa Brava L’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) també va publicar les dades hoteleres pel que fa a les marques turístiques. L’ocupació hotelera a la Costa Brava durant el mes de juny va ser del 62,7%, una xifra inferior al de la mitjana catalana (71,5%) i també a les registrades a la costa de Barcelona i la Costa Daurada. Tot i així, els visitants als hotels de la Costa Brava pugen un 73,2% respecte al juny de 2021. I és que el juny se’n van registrar 475’6, una xifra lleugerament superior a la de fa tres anys, abans de la pandèmia (475,5%). Les pernoctacions hoteleres també pugen un 123,3% respecte al 2021, però encara era una xifra més baixa (-16%) a la registrada el juny de 2019.