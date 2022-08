CaixaBank i Aigües de BCN proven noves formes d’identificació digital

Una de les principals tasques pendents d’internet sembla que està a prop de resoldre’s. I l’embolic d’obstacles per confirmar compres o fer segons quines gestions en línia amb l’administració pública, a prop d’acabar-se. «En els propers tres o quatre anys previsiblement tots els ciutadans europeus tindrem un wallet [moneder virtual] amb totes les nostres credencials», va introduir el conseller delegat de Validated ID, Santi Casas, màxim responsable d’una empresa que s’hi dedica precisament. «Tots tindrem aquesta identitat digital, que no deixarà de ser una aplicació al nostre mòbil on anirem ficant les nostres credencials, sigui un títol universitari, el lloc d’empadronament o que som titulars d’un compte bancari», va exemplificar l’empresari.

En diuen identitat digital descentralitzada i tan previsible és la seva arribada que CaixaBank i Aigües de Barcelona han triat aquesta empresa catalana per dur a terme un projecte pilot per testejar aquesta nova forma d’operar. És a dir, que en comptes d’haver de passar un control de reconeixement facial, introduir un PIN o ficar un codi que el banc envia per missatge de text per a gairebé cada operació, el client pugui tenir una identitat digital validada que l’acrediti automàticament per a tot. En aquest nou escenari, si Aigües de Barcelona necessita saber que una persona és el titular d’un compte determinat per passar-li els rebuts, en tindria prou amb compartir la credencial que ha emès CaixaBank sobre ell i que l’identifica com a tal. «Al final el model és aquest: quan jo em relacioni em demanaran coses sobre mi i jo només hauré de compartir aquestes credencials, pot ser el rebut de l’aigua, la universitat, el Govern o fins i tot l’empresa, perquè el més falsificable avui dia és el currículum», va plantejar Casas.