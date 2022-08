Es disparen les morts per accident laboral a les comarques gironines

Les morts per accident laboral a les comarques gironines es van disparar durant el primer semestre d’aquest any. En total, s’han registrat nou víctimes en els llocs de treball segons les dades del Ministeri de Treball, una xifra que és molt elevada si es té en compte que en el mateix període de l’any passat no se’n va comptar cap. També és un nombre alt en comparació amb el total dels últims dos anys, ja que durant el 2021 només hi va haver dos morts per accident laboral, mentre que al llarg de 2020 n’hi va haver 10. En aquest total de víctimes a la feina, encara se n’ha de comptabilitzar un altre si també s’hi afegeixen les morts in itinere, aquelles que es produeixen en el desplaçament d’anada o tornada del lloc de treball. L’any passat, entre gener i juny, tampoc es va computar cap accident fatal d’aquest tipus.

Durant els sis primers mesos de l’any també hi ha hagut un total de 5.320 accidents laborals, un 28% que l’any passat, quan en van ser 4.150. Això es justifica per l’augment dels treballadors donats d’alta a la Seguretat Social durant aquest any. I és que la gran majoria d’aquests casos (5.279) han estat lleus, mentre que només 32 han estat greus. In itinere també s’han produït 551 accidents lleus i 8 greus.

El nombre d’accidents també ha crescut un 28% a Girona, en part, per la pujada en el nombre d’afiliats

D’aquesta manera, Girona és la segona província catalana amb més morts per accident laboral i és la que creix més en nombre. En total, a Catalunya se n’han comptat 45 -26 a Barcelona, 4 a Lleida i 6 a Tarragona-, 14 més que l’any passat. Una xifra a la qual també se li han de sumar 9 víctimes in itinere.

En general, la tendència arreu d’Espanya ha estat a l’alça. L’any passat hi va haver 334 morts a la feina en el primer semestre, mentre que enguany n’han estat 394 accidents fatals entre víctimes en el mateix lloc de feina i en el desplaçament cap al lloc de treball. Del total d’aquests accidents mortals, 320 van ser durant la jornada laboral -43 més que l’any passat-, mentre que 74 van ser en el desplaçament a la feina -17 més que el 2021.

A Espanya s'han registrat 394 víctimes per accident laboral, un 15% més que l'any passat

Per causes, i dins els accidents en la jornada laboral, infarts, vessaments i altres causes naturals encapçalen la llista amb 126 víctimes. Tot i així, també creixen causes com cops o ofegaments, amb 15 morts més que l’any passat en el mateix període. Per altra banda, el sector serveis és el que va comptar més accidents mortals, un total de 137. A més, destaca el gran increment en les víctimes en el sector de l’agricultura, on se’n van comptar 58, 32 més que l’any passat. En la construcció se’n van registrar 70, 19 més que entre gener i juny de 2022. Per sexe, hi ha una gran diferència entre les víctimes mortals masculines (362) i les femenines (32).

En total, en la primera meitat d’aquest any es van registrar 310.211 accidents amb baixar, un18,2% més que l’any. 273.300 van ser durant la jornada de feina i 36.911 in itinere. Dels accidents durant la jornada, la gran majoria (271.211) van ser lleus, mentre que 36.415 van ser greu. Per altra banda, també es van comptabilitzar 272.865 accidents sense baixa.

Pla de xoc

Els sindicats ja fa mesos que denuncien l’augment de la sinistralitat laboral. UGT explica que aquestes xifres «poses de manifest que la seguretat i la salut en el treball s’està deixant en un segon pla a les empreses i no funcionen els mecanismes preventius». A més, «quan augmenta l’activitat, augmenta la sinistralitat». Així, reclamen al Govern «actual» obrint una taula de diàleg social en matèria de sinistralitat laboral on s’acordin mesures urgents i s’articuli un pla de xoc. Per altra banda, en les últimes setmanes CCOO ha començat a exigir protocols específics per al treball en altes temperatures.