Girona recull i recicla més de 2.000 tones d’oli industrial usat el 2021

L’oli industrial té substàncies com metalls pesats o altres elements tòxics que el fan ser un residu molt contaminant. Això, pot arribar a ser molt perjudicial quan acaba la seva útil, i és capaç d’afectar tot l’entorn i, fins i tot, a la salut de les persones. Per això, el Sistema Integrat de Gestió d’Oli Usat (SIGAUS), amb funcionament a tot Espanya, vetlla perquè aquesta contaminació tingui un impacte baix en tots els indrets del territori i recull aquests residus per acabar-los reciclant.

D’aquesta manera, a les comarques gironines es van recollir durant l’any passat 2.555 tones brutes d’oli industrial usat a través de la xarxa de gestors que treballen en el marc de SIGAUS. En total, es va fer la recollida a 1.199 establiments de la província, molts els tallers mecànics. De fet, van ser 607 tallers, el que representa un 56% del total dels indrets on es va fer la recol·lecta. Tanmateix, aquest oli també es va recollir en locals d’altres sectors com el comerç, la construcció, la indústria o el transport. Així, al llarg del 2021 es van dur a terme 1.996 operacions de recollida en 141 municipis de la província. La recol·lecta d’oli usat es va dur a terme a 141 municipis i 1.199 establiments gironins al llarg de l’any passat SIGAUS també s’encarrega d’arribar a les zones més allunyades i de difícil accés. En aquest cas, Girona lidera la llista de províncies catalanes amb la recol·lecta més alta en aquests indrets. En el global de Catalunya es van recollir 20.336 tones i, en aquest cas, les comarques gironines estan per darrere Barcelona (12.338 tones) i Tarragona (2.620) -Lleida en va recollir 1.876- en la xifra total de recollida. Tot i així, en municipis rurals, zones de muntanya i localitats de menys de mil habitants la cosa canvia. Així, l’any passat també es van recollir 756 tones d’oli emparat en 76 municipis rurals gironins, del total de 2.112 tones recol·lectades arreu de Catalunya. De la mateixa manera, Girona també encapçala la llista on es recull més oli emprat a la muntanya (434) -gairebé la meitat que en tot el territori català (977)- i en aquells municipis amb menys de 1.000 habitants (484) -més del 50% de tot Catalunya (838)-. També va tenir una gran importància la recollida de residus en espais protegits, com la zona volcànica de la Garrotxa o el Cap de Creus, i al voltant de les zones amb recursos hídrics, com el riu Ter en les zones properes a la ciutat de Girona. Un altre d’aquests exemples és l’Estany de Banyoles, on es van recuperar 4.746 quilograms d’oli fent servir en les instal·lacions a menys de 250 metres de l’indret. 2.375 tones netes Un cop recollit tot l’oli utilitzat, aquest passa per diferents processos per tal d’eliminar possibles impropis. D’aquesta manera, la quantitat neta d’oli usat a les comarques gironines va ser de 2.375 tones, que van anar adreçades a obtenir nous productes, seguint els principis de l’Economia Circular. La major part del residu, 2.334 tones, van anar destinades a regeneració, evitant així l’emissió de 1.556 tones de CO2 i estalviant també 30 GWh. D’aquesta manera, gràcies a tot l’oli industrial emprat recollit arreu de les comarques gironines es van poder produir 1.461 tones de nous lubricants, de la mateixa manera que es van poder estalviar 686.003 barrils de petroli, a diferència a si aquests lubricants s’haguessin elaborat a partir de la refinació del cru. En el global de Catalunya, es van recollir un total de 19.184 tones netes d’oli fet servir. La majoria, 18.298 tones, es va destinar per regenerar i, així, es van produir més d’11.000 tones de nous lubricants i un estalvi de 5,4 milions de barrils de petroli. A més, va impedir l’emissió d’unes 12.000 tones de CO2 a l’atmosfera i es van estalviar, en total, 233 GWh.