Les exportacions de les comarques gironines han crescut un 15% en el primer semestre d'aquest any respecte al mateix període de l'any passat. Així, entre gener i juny de 2022 s'han venut mercaderies a l'estranger per un valor total de 3.809,6 milions d'euros. Tot i així, Girona és la província catalana que menys augmenta en exportacions en l'últim any. Lleida és la que té una pujada més pronunciada amb un 23,5%, seguida de Barcelona (17,2%) i Tarragona (16,5%), mentre que en el global de Catalunya creixen un 17,2% situant la xifra de mercaderies venudes a l'estranger en un valor de 46.492,6 milions d'euros. Mentrestant, a Espanya pugen per sobre la mitjana catalana. Ho fan un 24,4% i amb un valor total de 190.919 milions d'euros.

El sector agroalimentari és el que continua encapçalant la venda de productes a l'exterior a Girona i durant els sis primers mesos d'aquest any han significat 1.489,3 milions d'euros en vendes a l'estranger, representant un 39% de les exportacions totals de les comarques gironines. En aquest sector el segueix el dels productes químics, que en el primer semestre d'aquest any han pujat un 22,5%, situant la xifra de vendes a l'estranger en 747,8 milions d'euros. En termes mensuals, durant el mes de juny, es van vendre productes a l'estranger per un valor total de 722.037,18 euros, amb un creixement del 28,6% respecte al juny de 2021. En aquest sentit, el sector carni s'està recuperant de la forta baixada patida l'any passat i que va arribar a una xifra mínima de 110.913,91 euros el gener d'aquest any. En el mes de juny, però, les vendes de productes carnis a l'estranger es van situar en 168.509,95 euros, creixent un 19,7% en termes interanuals. Tot i així, la facturació en el primer semestre d'aquest any també és un 6,5% inferior a la del mateix període de l'any passat.