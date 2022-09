El BBVA adverteix que el nou impost a la banca llastarà tota l’economia

El president del BBVA, Carlos Torres, va advertir ahir que l’impost a la banca previst pel Govern és nociu en afectar un sector «neuràlgic», tal com -segons va recordar- ha admès el propi president de l’executiu, Pedro Sánchez. Durant una conferència al Cercle d’Economia a Barcelona en el marc del cicle Societat i Economia, el màxim directiu del BBVA va explicar que un gravamen d’aquest tipus afectarà i provocarà «menor inversió, menys creixement i menys ocupació» i llastarà l’economia en general. Torres no preveu una caiguda però sí un creixement menor per aquest nou tribut, sobre el qual el Govern s’ha mostrat obert a canvis relacionats amb la proposta de la Comissió Europea.

Després de ser presentat pel president del Cercle, Jaume Guardiola, en el primer esdeveniment organitzat per la nova junta directiva sorgida de les urnes el 12 de juliol, va admetre la necessitat de l’Administració de recaptar més en l’entorn actual per donar suport a famílies i empreses . Però va defensar les ajudes directes als més vulnerables i que «distorsionin el mínim el funcionament dels mercats». Durant la conferència, el president del BBVA no va descartar que s’hagin de fer noves revisions a la baixa del creixement econòmic i va insistir que la inflació «ens ha empobrit a tots». Per això va defensar buscar mecanismes amb diàleg «i responsabilitat entre tots» per no entrar en una espiral inflacionista, en referència implícita al pacte de rendes. I es va mostrar convençut que hi haurà una solució en aquest sentit. Segons el seu parer, la solució és créixer, per a la qual cosa es requereix sobretot inversió privada, un entorn jurídic estable i reformes estructurals. Va recordar que la previsió per a l’any que ve és de l’1,8%, encara que es preveuen dos trimestres negatius (recessió tècnica), el quart del 2022 i el primer del 2023. «Tot dependrà del que passi el segon trimestre de l’any que ve», va afirmar. Alhora, va recordar indicadors positius fins ara com el mercat laboral, si bé va destacar que la situació actual s’assembla a «la calma abans de la tempesta». En tot cas, va assegurar que, més que el creixement del PIB, la preocupació actual és la inflació. Pel que fa al banc, Torres va destacar l’aposta digital de l’entitat, que en una situació com la de la pandèmia va permetre continuar oferint serveis. «La digitalització permet tenir una màquina de rendibilitat», va dir.