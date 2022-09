Garamendi acusa Yolanda Díaz de promoure un càrtel del comerç

El president de la CEOE, Antonio Garamendi, va tornar a qualificar de «programació soviètica» la proposta de la vicepresidenta primera i ministra de Treball, Yolanda Díaz, d’establir límits als preus dels aliments amb una cistella de la compra de productes barats i la va acusar de promoure acords entre empreses per restringir la competència. «Sembla mentida que un membre del Govern promogui un càrtel», va advertir Garamendi en la clausura de l’Assemblea Anual de l’Associació Nacional de Grans Empreses de Distribució (Anged), que agrupa grans supermercats com Carrefour, Costco, Eroski, Alcampo i El Corte Inglés.

No ha tingut gaire bona acollida la proposta de Díaz. Els establiments grans, petits i mitjans la van rebutjar de ple i la CNMC va sortir al mig del debat per advertir que posar preus màxims als aliments està prohibit per llei. Tant la Llei de defensa de la competència com el Tractat de funcionament de la UE «prohibeixen expressament els acords o les recomanacions de fixació de preus o altres condicions comercials que restringeixin o falsegin la competència».

En aquest sentit, Garamendi, va insistir que «és increïble que en un país modern d’Europa es plantegin» límits de preus. I si no hi ha límit, el Govern demana a les empreses preus baixos per millorar la seva «reputació», cosa que va titllar de «perillosíssima».