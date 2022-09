Les enquestes donen la victòria a la ultradreta a les eleccions d’Itàlia

Després de 19 mesos de Govern tècnic de Mario Draghi i només un mes de campanya electoral, Itàlia, la tercera economia de l’Eurozona, seguirà avui en el focus de totes les mirades. La jornada electoral d’ahir en aquest país membre fundador de la Unió Europea dibuixa escenaris difícils de preveure. El partit ultradretà i euroescèptic Germans d’Itàlia va guanyar els comicis parlamentaris, segons els sondejos a peu d’urna de tres estudis d’opinió. En paral·lel, els seus socis de la Lliga i de Forza Italia, encara que haurien caigut respecte el 2018, haurien aconseguit un resultat suficient per formar un nou govern amb Germans d’Itàlia. Entre tots tres partits haurien obtingut entre un 41 i un 45% dels vots.

Els resultats definitius s’anunciaran avui. Quan això passi, l’atenció se centrarà en particular en el consens obtingut per la coalició guanyadora al Senat, la cambra del Parlament en què, per la llei electoral italiana, és més difícil tenir una majoria àmplia. També serà important confirmar que els guanyadors han obtingut els dos terços dels escons, cosa que els permetria aprovar lleis amb més rapidesa i, eventualment, també modificar la Constitució italiana.

Va finalitzar així una jornada que molts italians no van viure amb un cor lleuger. A Roma i altres grans ciutats del centre i nord del país, desenes de persones van esperar pacients el torn per exercir el seu dret. «Poques vegades he sentit unes eleccions com a tan transcendentals», resumia Virginia, una escenògrafa de 41 anys. «Avui conduiré unes quatre hores per anar a votar, ja que sóc resident en una altra regió. Però ho he de fer», va argumentar, desgranant les mil raons darrere de la seva preocupació per l’avenç de Meloni.

No era l’única que raonava així. La idea es va repetir en gairebé tots els entrevistats, incloent-hi els electors que deien preferir el bàndol oposat. «Són unes eleccions importantíssimes, a veure si canvia alguna cosa després de tants anys amb els mateixos de sempre», va explicar un altre ciutadà, en revelar un vot més inclinat cap a la dreta. A Milà, Silvio Berlusconi, el líder del centredretà Forza Italia, fins i tot es va sorprendre per la situació. «És la primera vegada que veig cues per anar a votar. Mai he vist res així en altres anys», va afirmar el polític en exercir el seu dret en aquesta important ciutat italiana.

Tant va ser així que al migdia l’afluència als col·legis electorals va desorientar els analistes en arribar al 19,2%, només un 0,2% menys que en els comicis anteriors del 2018. No va durar gaire. Ja a la tarda el vot rural -en particular, el de la Itàlia més despoblada- i del sud va invertir la tendència. Pluges torrencials i fins i tot inundacions van dificultar el vot a moltes localitats de la Itàlia meridional i també a les illes de Sicília i Sardenya. Va ser el senyal que va ratificar la fractura entre les dues Itàlies. Al final de la jornada, la participació es va quedar finalment en un 64%, deu punts menys que en els anteriors comicis del 2018.

L’acudit de Meloni

La situació no va impedir que una part del país es distragués amb Giorgia Meloni, que, com si fos una tragicomèdia, va decidir que també era el dia apropiat per publicar un vídeo amb dos melons a l’alçada dels pits, dient «25 de setembre, i ho he dit tot». Un acudit dolent que, a més, es va sumar a una declaració que va revelar que la ultradretana ja se sentia guanyadora abans de tancar les urnes. «Perdre? No és el dia», va arribar a dir la líder de Germans d’Itàlia. Salvini, potser per no quedar-se enrere, va anar fins i tot més enllà. «Ja tinc al cap com serà el Govern», va afirmar.

La veu discordant va ser, paradoxalment, la de Silvio Berlusconi, el tercer soci de la coalició. «Salvini necessita ser col·locat una mica al seu lloc. No ha treballat mai», es va queixar l’ancià polític. Segons els seus, serà ell l’únic que podrà moderar el discurs extremista dels seus aliats, amb el suport del Partit Popular Europeu (PPE).