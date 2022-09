El Govern rebaixa l’IVA dels productes d’higiene femenina del 10% al 4%

Tampons, compreses i altres productes d’higiene íntima femenina tindran un IVA reduït del 4%, en comptes del 10% actual. Era un compromís rubricat pels socis de Govern en l’acord de coalició, però ha costat: aquesta mesura per combatre la pobresa menstrual s’ha inclòs, finalment, als tercers Pressupostos Generals de l’Estat.

La baixada d’aquest gravamen va ser anunciada per la vicepresidenta tercera i ministra de Treball, Yolanda Díaz, en fer públic que Unides Podem i el PSOE havien consensuat el projecte de pressupostos.

«Per fi, rebaixarem l’IVA del 10% al 4% per als productes d’higiene femenina. Són productes essencials i no luxes», va avançar Díaz, que també va explicar que abaixarà l’IVA de preservatius i anticonceptius no medicinals.

La mesura va ser molt celebrada pel Ministeri d’Igualtat, que ja va intentar sense èxit introduir-la al projecte de reforma de la llei de l’avortament, i al si de Podem. La formació morada lluitava per aquesta reducció des de la seva entrada a l’executiu.

La titular d’Igualtat, Irene Montero, va assenyalar que aquesta baixada de l’IVA és «justícia fiscal i feminista»: «Combatre la pobresa menstrual és un deure per protegir la salut de totes les dones», va assenyalar la ministra.

També la secretària d’Estat d’Igualtat i contra la Violència de Gènere, Ángela Rodríguez, va acollir amb alegria la que considera «la millor de les notícies», ja que «la pobresa menstrual és una de les més injustes desigualtats de gènere que seguim patint». Segons la seva opinió, s’han negociat «uns pressupostos feministes a l’alçada del país».

Per part seva, la líder d’Unides Podem, Ione Belarra, va manifestar estar «especialment satisfeta d’haver aconseguit arrencar per fi la baixada de l’IVA als productes d’higiene femenina». «Una injustícia, la de la taxa rosa, que les dones -especialment les més precàries- fa massa temps que suporten al nostre país», va destacar la també ministra de Drets Socials.