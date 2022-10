Davant les propostes plantejades per la direcció de Nestlé Espanya, en la reunió d'ahir, sobre la deslocalització de la secció de producció de cafè descafeïnat de la fàbrica de Girona, la Secció Sindical de CCOO de Nestlé es referma en la idea que aquesta secció no s'ha de tancar. Per això reclama a l'empresa que reconsideri les seves intencions. CCOO exigeix a la companyia que a les persones que resultin afectades per aquesta decisió se'ls garanteixi un lloc de treball amb la mateixa qualificació, horaris i salari que tenen actualment.

CCOO i el comitè d'empresa prendran les accions i mesures de pressió oportunes en cas que l'empresa continuï endavant amb la idea de deslocalitzar aquesta secció. De moment, ja s'ha convocat una concentració a les portes de la fàbrica de Nestlé de Girona aquest divendres, 14 d'octubre, de 9.15 a 10 h, coincidint amb la pròxima reunió amb la direcció, contra el tancament de la secció i en defensa dels llocs de treball. Nestlé ofereix als empleats de la línia de descafeïnat que tanca a Girona reubicar-los amb una reducció del sou