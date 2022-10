Pere Batallé, avi dels actuals propietaris, inicià l’any 1920 l’activitat del sacrifici de porc, el seu especejament i l’elaboració artesanal de productes frescos a Riudarenes. Part dels productes es venien en una botiga de la família.

Pere i Josep Batallé es van haver de fer càrrec de l’empresa molt joves (tenien 21 i 19 anys) degut a la mort del seu pare. Sota la seva batuta, la companyia va anar creixent. Es van convertir en una referència de la selecció genètica porcina, i van impulsar negocis en diferents processos de la cadena de producció porcina. Tenen granges, escorxador, una fàbrica de pinsos i elaboren pernils.

En un vídeo amb motiu del seu centenari, Pere i Josep Batallé destaquen que un dels secrets de la companyia és que no han parat de fer millores i «que la gent és la base de l’empresa: Ets bo si tens bona gent». En el mateix document apunten que la quarta generació de l’empresa ja és la qui porta el dia a dia de l’empresa i que esperen que, entre els seus nets, hi hagi interés en seguir la tradició familiar.

L’accionariat de l’empresa es reparteix al 50% entre les dues branques familiars: Promocions Salté, de Salvador Batallé Carbones, i Promocions Joba, de Josep Batallé Delounder, qui al seu torn tenia una sicav que va tancar al setembre, com han fet tantes altres a causa de l’enduriment de la seva fiscalitat.

Dins del conglomerat empresarial dels Batallé hi ha empreses com Esporc, Norfrisa, Reserva Batallé. També compten amb una participació important en el grup de Càrniques de Juià i Olot Meats, on són socis amb Mikel Soraluze.