Les licitacions desertes es disparen a l’obra pública

Els contractistes estan preocupats per la desacceleració en les licitacions d’obra pública. L’informe del tercer trimestre del 2022 de la Cambra de Contractistes d’Obra de Catalunya (CCOC) revela que el ritme de les administracions s’ha frenat a l’hora de licitar obres o serveis. Tot i això, el que més els preocupa és que l’increment dels costos dels materials com a conseqüència de la guerra d’Ucraïna està provocant que es dispari el volum de licitacions que queden desertes.

Només fins al setembre d’aquest any ja hi ha hagut 156 projectes als quals no s’ha presentat cap empresa al concurs públic, per un volum total de 48,3 milions d’euros. Tot el 2021 hi va haver 214 obres desertes per 46 milions, un valor menor del que ja s’ha aconseguit el 2022 en només nou mesos. Els preus de sortida que marquen els plecs dels concursos «no entren», cosa que en argot de constructor significa que no surten a compte, va traduir dimarts passat el president de la CCOC, Lluís Moreno.

Revisió de preus a la baixa

Aquesta circumstància fa que les empreses de construcció o que presten serveis a les diferents administracions (Govern central, Generalitat, ajuntaments o Diputacions) evitin presentar la seva oferta, cosa que obliga els responsables públics a reobrir el procés, revisar els preus a la baixa i això provoca nous retards, de manera que l’execució mai no es compleix i el pressupost s’ha de traslladar al següent exercici.

«Està havent-hi desequilibris a les empreses perquè tenen un preu incert per les matèries primeres i la proximitat de les eleccions municipals tampoc ajuda», va valorar Moreno. «La preocupació és extrema», va destacar, per precisar tot seguit que en un 14,8% de les licitacions obertes actualment a Catalunya només s’ha presentat un licitador i, en el 30% dels casos hi ha un o dos concurrents, un «símptoma que els preus no estan ben actualitzats», va opinar. «Si es presenta un sol licitador a una obra és que, o bé s’ha equivocat o és que l’empresa està desesperada», va afegir el representant dels contractistes.

60 obres desertes el 2020

El 2019 van quedar cinc obres desertes a Catalunya i unes 60 el 2020, va assegurar Moreno, que va titllar l’increment d’«alarmant». El responsable va advertir igualment que estan «molt preocupats» per la «capacitat de gestió que tingui l’Administració en fons europeus pel risc que no es licitin aquests treballs, quedin desertes les obres i aquests diners tornin a Brussel·les», es va queixar.

Moreno també es va mostrar preocupat perquè els canvis recents al Govern català podrien alentir encara més certs projectes i va citar com a exemple la licitació de la futura L8 del metro (la connexió de les dues línies de Ferrocarrils de la Generalitat pel centre de Barcelona). «Entenem que hi hagi un període d’aterratge dels nous càrrecs polítics, però la licitació està programada: demanem que no es retardi pels canvis de cadires», va reclamar Moreno.