El Govern descarta la creació d’un únic cementiri nuclear per a residus radioactius

El Govern descarta la creació d’un únic cementiri nuclear per als residus radioactius i en el seu lloc planteja que n’hi hagi set, un a cada central, on es guardarà el combustible gastat i els residus d’alta activitat a mesura que siguin desmantellades, segons el 7è Pla General de Residus Radioactius (PGRR) que acaba de publicar el Ministeri per a la Transició Ecològica per sol·licitar un informe del Consell de Seguretat Nuclear (CSN) i les comunitats autònomes.

El pla anterior, aprovat el 23 de juny del 2006, establia una estratègia de gestió temporal unificada que plantejava la creació d’un recinte únic. Mitjançant acord del Consell de Ministres de 30 de desembre de 2011, es va aprovar la designació de Villar de Cañas (Conca) com a emplaçament d’aquesta instal·lació, així com del seu Centre Tecnològic Associat. Tot i que el Consell de Seguretat Nuclear (CSN) va emetre un informe favorable, la seva autorització no es va arribar a emetre i el 2018 la Secretaria d’Estat d’Energia va sol·licitar la suspensió del projecte. L’executiu descarta ara qualsevol dubte sobre la reactivació d’aquest projecte. «Després de la consideració de les al·legacions formulades durant el període d’informació pública i consultes, s’han posat de manifest les dificultats que es plantegen per assolir el grau de consens social, polític i institucional necessari per a la construcció d’una instal·lació d’aquesta naturalesa, fet pel qual es considera inviable disposar d’un ATC (Magatzem Temporal Centralitzat) per al combustible gastat i residus d’alta activitat de totes les centrals nuclears i d’altres orígens», assenyala l’informe. El cessament de l’operació de les centrals nuclears està previst que comenci l’any 2027 i finalitzi el 2035, d’acord amb el Protocol de cessament ordenat d’explotació de les centrals nuclears, signat el març del 2019 entre Enresa i les propietàries d’aquestes centrals i en coherència amb el Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima 2021-2030 (Pniec). L’inici del desmantellament de les centrals nuclears es produirà tres anys després del cessament d’operacions definitiu, excepte la de Vandellòs I, l’última fase de la qual s’executarà a partir del 2030, segons el nou pla del Govern. D’altra banda, l’informe també afirma que es manté la continuïtat de l’operació del centre d’emmagatzematge del Cabril (Còrdova), per a residus de «molt baixa, baixa i mitjana activitat», fins completar el desmantellament de totes les centrals nuclears a Espanya. Descans definitiu el 2073 Per al Govern l’opció «preferent i bàsica» és mantenir aquest «emmagatzematge temporal», per posteriorment idear una instal·lació d’emmagatzematge definitiu que, segons els plans del Govern, entraria en operació a partir de l’any 2073.