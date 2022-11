«El sector tecnològic no pot créixer més perquè falta gent»

La manca de personal és un dels problemes als quals s’enfronta el sector tecnològic. «El sector TIC no pot créixer més perquè falta gent», va assegurar ahir el CEO de la Mobile World Capital, Francesc Fajula, guardonat amb el Premi Referent E-TECH, durant la seva conversa amb el president de l’Associació d’Empreses de Noves Tecnologies de Girona (AENTEG), David Martí, a la jornada dels Premis E-TECH 2022. Martí va explicar que «no trobes personal, costa molt». «Hi ha molts casos d’empreses que voldrien créixer i no poden», va afegir, ja que no es troben els perfils que busquen les companyies.

El CEO de la Mobile World Capital va assenyalar que a Espanya «els millors estudiants de batxillerat fan medicina», però a més considera que al sector tecnològic hi ha una diferència important entre el que s’estudia a la universitat i el que necessita l’empresa. En aquest sentit, el president de l’AENTEG va denunciar que «els plans d’estudi de les universitats no estan adaptats al que necessita el sector. A moltes de les carreres el pla d’estudi que hi ha pot ser el mateix que quinze anys enrere». Per solucionar aquesta problemàtica, Fajula afirma que cal «adaptar les necessitats del mercat als programes de les universitats». A curt termini, les alternatives són importar talent o «formar gent que tinguin un altre tipus de perfil i que siguin capaços de fer altres tipus de funcions», relata el CEO de la Mobile World Capital.

El paper de Girona

El sector va aprofitar la jornada per defensar la importància de Girona dins del món tecnològic. Tant Fajula com Martí van assenyalar que és important no diferenciar entre Barcelona i Girona, ja que «Girona per un estranger és una extensió de Barcelona» va afirmar el CEO de la Mobile World Capital, «estem a 35 minuts en AVE», va recordar el president de la patronal tecnològica gironina. Fajula va assegurar que «Barcelona és un pol d’atracció de talent», malgrat que considera que «en la situació actual on hi ha una presència de teletreball molt important la qualitat que pot tenir Girona és inigualable. La capacitació que té la gent que hi ha a Girona és tant o més que la gent que pot haver-hi a Barcelona, el que jo crec que ens falta a Girona és creure’ns-ho i potser ser menys humil». En aquest sentit, amb el pes que ha guanyat el teletreball, especialment al sector TIC, durant la conversa els protagonistes van defensar el valor afegit que pot oferir Girona respecte a ciutats com Barcelona. «Ara mateix, Girona com a posicionament de vida, sobretot per perfils TIC, és bastant imbatible m’atreviria a dir tant a nivell nacional com a nivell internacional», va assegurar el CEO de la Mobile World Capital.

Un moment «dolç» al sector

Tot i les dificultats de captar talent a les empreses per créixer, Francesc Fajula va afirmar que «el sector TIC està en un moment absolutament dolç». Segons va detallar el president de l’AENTEG, a les comarques gironines, en general, el sector ha crescut durant el darrer any. Un dels motius per aquest moment que viu el món tecnològic és que «la tecnologia ha transcendit la seva pròpia funció, fins ara la tecnologia era una àrea de suport a totes les empreses», va exposar Fajula. En aquest sentit explica que «amb la digitalització, la tecnologia ha passat a jugar un posicionament central un paper absolutament estratègic». De fet, creu que és el sector que menys perjudicat s’ha vist durant els darrers anys arran de la pandèmia.

A més de la conversa entre el CEO de la Mobile World Capital, Francesc Fajula i el president de l’Associació d’Empreses de Noves Tecnologies de Girona, David Martí, la jornada va comptar amb altres activitats. La patronal tecnològica gironina va organitzar a la Casa de Cultura durant el matí una taula rodona sota el nom de «El valor dels joves gironins d’origen àrab per al sector TIC». Posteriorment, va tenir lloc una jornada de networking multisectorial. Paral·lelament, es van fer una sèrie de presentacions comercials de diverses empreses de l’AENTEG. A la tarda, ja a l’Auditori Josep Irla, es van dur a terme les presentacions del Club d’Empreses del Bàsquet Girona, de MCS Informàtics i del Catvers, el Metavers català, a càrrec del Centre Blockchain de Catalunya. Seguidament, es va celebrar la conversa entre Francesc Fajula i David Martí. La jornada va acabar amb la gala dels Premis E-TECH 2022, enguany amb vuit guardonats, després que la patronal tecnològica gironina hagi optat per reduir les categories, anteriorment deu, per actualitzar-les d’acord amb els nous temps. El CEO de la Mobile World Capital Barcelona, Francesc Fajula, va rebre el guardó del Premi Referent E-TECH 2022, per la seva dilatada trajectòria i compromís amb les comarques gironines.

«Em fa molta il·lusió, m’han donat altres reconeixements a la meva vida, però com diu el president això de ser profeta a la teva terra és el pas sublim al reconeixement», va manifestar Francesc Fajula.