Jaume Asens crida a fer front a la pujada de l'extrema dreta

El candidat d'En Comú Podem, Jaume Asens, va fer una crida a «totes les forces del camp democràtic» a formar «un dic de contenció» davant l'ascens de l'extrema dreta i a «concertar-se per un compromís antifeixista». Amb poc menys del 100% dels vots escrutats, Asens va reaccionar al creixement de Vox i va avisar que no perilla «només» l'estabilitat a Catalunya i Espanya, sinó que «les bases constitutives de la democràcia i els avenços i drets guanyats» estan «en joc».

D'altra banda, Asens va emplaçar Pedro Sánchez a «prendre nota» dels resultats i a «recuperar el mandat que no hauria d'haver desatès mai», va afirmar Asens, referint-se a l'escenari postelectoral del mes d'abril i que ara mateix pot repetir. «Aquest mandat obliga a les forces d'esquerra a sortir de la zona de confort, a ser generoses i a deixar la política de les trinxeres per ser capaços de dialogar». El candidat per Barcelona també es va oferir a «liderar un nou front de canvi que ha de sorgir ara mateix». Jaume Asens va valorar el resultat com a bo, ja que «les enquestes en pronosticaven un de pitjor». «Creiem que hem desafiat les enquestes un altre cop i hem consolidat la nostra posició, com a espai rellevant i de referència a Catalunya i hem donat mostres de la bona salut que té», va afirmar Asens. També va destacar que «s'ha confirmat que la majoria de progrés és més àmplia que la majoria de dretes».

Per la seva banda, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va reconèixer que les formacions progressistes «no han estat a l'altura» i va assegurar que els resultats de Vox són «una notícia nefasta». «Cap demòcrata i progressista avui pot estar content», va concloure Colau, que va afegir que ells no ho estan tot i haver mantingut escons.