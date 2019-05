Noguer presenta una llista per «construir el futur de Banyoles»

El candidat de Junts per Catalunya-Banyoles, Miquel Noguer, va presentar ahir, a l'Auditori de l'Ateneu de Banyoles, la seva candidatura per «avançar en el model de ciutat i construir el futur de Banyoles».

En la seva intervenció, Noguer va fer un repàs de la feina feta en els últims quatre anys de gestió i es va mostrar satisfet perquè «durant els12 anys de govern municipal hem anat configurant el model de ciutat que tenim avui». Noguer va referir-se a Banyoles com una ciutat capdavantera i emprenedora, transitable, sostenible, segura, respectuosa amb l'entorn natural, transparent i participativa, esportiva i saludable, cultural, i sobretot, «una ciutat per a les persones».

Noguer va destacar i reconèixer la implicació i la dedicació dels regidors que han tirat endavant els projectes i han gestionat, de vegades amb dificultats, el dia a dia de les seves regidories per «fer de Banyoles la ciutat que tenim avui». Noguer va fer una menció especial a Joana Vilà, regidora de Turisme i Promoció Econòmica i a Jordi Bosch, regidor de Medi Ambient, Patrimoni Cultural i Festes, que deixen la primera fila de la política municipal.

El candidat va explicar als prop de 300 assistents, que Banyoles és una ciutat per viure-hi i per viure-la. «Tenim una ciutat en què una gran majoria de banyolins i banyolines ens hi sentim orgullosos de viure-hi; però també tenim una ciutat on les persones que ens visiten poden viure-la», va indicar. En aquest sentit, Noguer va posar de relleu que Banyoles «és un referent en esport i en cultura, amb el reconeixement tant de la ciutadania com de les persones que cada dia ens visiten d'arreu del territori».

L'alcaldable també va destacar que durant aquest mandat han posat les bases del futur de Banyoles i el POUM n'és un clar exemple, ja que dibuixa les pautes de creixement de la Banyoles del 2030.