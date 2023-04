Maria Dolors Arnau optarà a la reelecció com a alcaldessa de Sant Martí de Llémena en les eleccions del 28 de maig. La candidata, al capdavant del consistori des del juny de 2019, lidera una llista que combina “experiència i renovació”, que inclou “homes i dones que viuen als diferents nuclis del municipi: Sant Martí de Llémena, Granollers de Rocacorba, Llorà, El Pla de Sant Joan i les Serres”. La candidatura la formen, per ordre, Maria Dolors Arnau, Marc Costa, Adriana Gelada, Jordi Vilarrubí, Josep M. Teixidor, Albert Barrot, Joan Pla, Albert Pont, Berta Coma, Josep M. Arnau i Joan Costa.

“Han estat quatre anys marcats pel Glòria i posteriorment per la pandèmia, però hem fet molta feina”, ha explicat Arnau. Pel que fa a les accions dutes a terme, l’alcaldessa ha destacat “l’obertura i manteniment de franges contra incendis, el manteniment de camins, l’arranjament de les esllavissades provocades pel temporal Glòria, la millora de la seguretat al Pont de Sant Medir (amb el canvi de baranes), el condicionament del Camí Ral, la legalització i ordenació de l’enllumenat públic de Llorà (amb canvi a led, com a Sant Martí de Llémena), l’adequació i consolidació de la Torre de Guaita per tal de fer-la visitable o l’arribada de la fibra òptica al municipi”. També s’ha reorganitzat el funcionament de la deixalleria, s’han instal·lat nous bucs de bústies i taulers informatius i s’han fet obres d’adequació del pavelló de Llorà, per convertir-lo en un local social. En aquests moments s’està duent a terme la instal·lació de plaques fotovoltaiques a l’Ajuntament.

El programa

Arnau ha desgranat els principals eixos del programa electoral, centrat en les persones i la transició energètica. Treballar per a la millora i l’impuls dels serveis públics i la mobilitat; el medi natural i l’adopció de mesures per fer front a la crisi climàtica, amb accions per millorar l’eficiència energètica; l’atenció a les persones, fomentant la borsa de voluntariat i estudiant la viabilitat d’una escola rural al municipi; l’impuls de la participació ciutadana; els equipaments, apostant per la reobertura del consultori local i la dinamització dels locals municipals; la seguretat i el treball conjunt amb la Mancomunitat de la Vall del Llémena (estudiant la viabilitat d’un servei de vigilància mancomunat i accions de promoció turística i econòmica, per a empreses i emprenedors).