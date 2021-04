El Projecte Home avisa que deixar les drogues no és tan fàcil com va dir Miguel Bosé

El Projecte Home avisa que deixar les drogues no és tan fàcil com va dir Miguel Bosé · La Sexta

El director del Projecte Home Catalunya, Oriol Esculies, ha criticat aquest dimarts les declaracions que va fer recentment el cantant Miguel Bosé sobre la seva addicció a les drogues i com la va superar, i ha subratllat que la rehabilitació no s'aconsegueix d'un dia per a l'altre, com va dir l'artista.



En una entrevista amb el periodista Jordi Évole, Bosé va explicar que durant anys va estar enganxat a les drogues, arribant a consumir diàriament fins a dos grams de cocaïna, i que va aconseguir deixar-ho en un dia: "Tot el mateix dia i al mateix temps, pujant unes escales a un escenari, vaig dir 's'ha acabat'. Les forces que a un li fan prendre aquestes decisions tan radicals solament vénen de dins".





2 gramos diarios durante 20 años. Hasta que un día, antes de salir al escenario... #LoDeMiguel pic.twitter.com/g2HB6ExcXb — Lo de Évole (@LoDeEvole) April 11, 2021

Sobre aquest tema, en la presentació de l'informe del 2020 de Projecte Home Catalunya, que mostra com lasegueix sent laper les persones ateses per l'entitat, Esculies ha assenyalat que les paraules de Bosé són "bastant desafortunades" isobre la facilitat de superar les addiccions."Tothom pot sortir de qualsevol addicció, una prova n'és tota la gent a la qual ajudem i que tira endavant. Però ni és fàcil, ni és ràpid, ni hi ha una fórmula màgica que serveixi per a tothom", ha emfatitzat el director de Projecte Home Catalunya.Esculies ha insistit que les drogues, específicament la cocaïna, tenen uni repercuteixen negativament en la salut i la vida de les persones addictes.