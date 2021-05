El Govern del Regne Unit examinarà la conveniència de reformar la governança de la BBC després de la publicació d’un informe sobre els mètodes «enganyosos» utilitzats per un dels seus periodistes per aconseguir una controvertida entrevista amb la princesa Diana el 1995, segons ha informat aquest divendres l’Executiu de Boris Johnson. Una decisió que es produeix també poc després que el príncep Guillem, fill gran de Lady Di, hagi carregat contra la BBC, i hagi acusat la cadena pública britànica de provocar la caiguda de la seva mare i d’enverinar la seva relació amb el seu encara marit, el príncep Carles d’Anglaterra, per la famosa entrevista.

En l’informe, publicat dijous, l’exjutge del Tribunal Suprem John Dyson critica el periodista Martin Bashir per utilitzar documents falsos per convèncer Lady Di de concedir-li l’entrevista, i també la direcció de la radiotelevisió pública britànica per la seva gestió del cas.

L’entrevista, vista per 23 milions d’espectadors el 1995, va ser una bomba. En aquesta entrevista la princesa va afirmar que hi havia «tres persones» en el seu matrimoni –amb referència a la relació de Carles amb Camila Parker Bowles– i va admetre haver tingut una aventura ella mateixa.

«Aquest informe és clarament condemnatori», ha assenyalat el ministre de Justícia, Robert Buckland, al canal Sky News, remarcant que l’informe no només apunta a Bashir, sinó també a la direcció de la BBC i a «les decisions que es van prendre en el seu moment». «Això requerirà un examen detallat i això és el que farà el govern amb calma per veure què cal fer per millorar la governança en la BBC», ha afegit Buckland.

La publicació de l’‘informe Dyson’ ha consternat els fills de Diana, que va morir el 1997 en un accident de cotxe a París, perseguida pels paparazzis. «És infinitament trist saber fins a quin punt les faltes de la BBC van alimentar les pors, la paranoia i la soledat dels últims anys que vaig passar amb ella», ha afirmat el príncep Guillem, de 38 anys, segon en la línia successòria el tron britànic. El seu germà petit, el príncep Enric, de 36 anys, ha vinculat la mort de la seva mare a l’«efecte d’aquesta cultura d’explotació i pràctiques poc ètiques».

La policia de Londres, que al març va decidir no obrir una investigació respecte a això, ha dit aquest divendres que estudiarà «qualsevol nova prova significativa que sorgeixi» després de l’informe.