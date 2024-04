El truc de la fregona que fa embogir a tothom: les juntes queden impecables

Netejar el terra és una de les tasques quotidianes que no pot fallar a cap llar. Moltes persones només aixecar-se el primer que fan és netejar-lo per oblidar-se'n la resta del dia.

No obstant això, no sempre tenim aquesta possibilitat, i aconseguir que el terra quedi lluent exigeix a més que passem de forma recurrent el pal de fregar.

Fregar és agraït, ja que amb una bona feina el terra pot quedar lluent i tota la casa farà olor de les mil meravelles. De vegades, però, es complica massa, sobretot si volem blanquejar les juntes de cada rajola. Per això, aquí hi ha un truc definitiu que podria semblar inesperat.

Bàsicament consisteix a utilitzar escuma d'afaitar, un remei casolà que sol ser molt habitual per blanquejar l'enrajolat dels banys i fins i tot per deixar com els raigs de l'or el mirall del bany. Tot i això, poques vegades s'havia pensat que podria ser una bona idea per netejar el terra.

Resulta que sí, si ho vols provar, només has de barrejar escuma d'afaitar amb l'aigua i passar repetides vegades la pal de fregar per aquelles zones que se't resisteixen. Aviat ho tindràs impecable.