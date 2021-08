El ministre d’Exteriors, José Manuel Albares, ha assegurat que a l’Afganistan ja no queden a penes espanyols. Segons va explicar, a Kabul només hi segueix el personal diplomàtic essencial per coordinar l’operació de repatriació. En el marc d’aquestes accions, a primera hora d’aquest divendres es va enlairar a Kabul un avió espanyol amb 110 afganesos en el qual hi van volar, entre altres persones, la capitana de l’equip paralímpic de bàsquet. «Intentarem treure al major nombre de persones mentre sigui possible», es va comprometre Albares.

«Avui és un dia esperançador», va assegurar el responsable d’Exteriors en una entrevista al Canal 24Horas. Albares va apuntar que mentre sigui possible i l’aeroport de Kabul continuï obert continuaran traient tots aquells afganesos que han col·laborat amb el personal espanyol. «S’està intentant fer una llista com més exhaustiva millor per no deixar ningú enrere», va remarcar abans d’explicar que aquest registre inclou familiars, cònjuges, fills, gent gran dependent...

A més, en la reunió que va mantenir el Govern dijous passat es va obrir la porta a atendre les peticions d’ajuda de líders de la societat civil i defensors dels drets humans. Referent a això, el ministre ha assegurat que també inclouran «activistes per la igualtat o persones especialment significades».

Al seu torn, aquest dissabte la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen i el president del Consell Europeu, Charles Michel, acompanyaran el president de Govern, Pedro Sánchez, en una visita a la base de Torrejón de Ardoz, després de la qual el cap de l'Executiu oferirà les seves primeres paraules a la premsa després de l’inici de la crisi. «La base de Torrejón serà el centre polític d’Europa i el cor dels valors d’Europa», va sentenciar el responsable d’Exteriors.