Els serveis de Facebook i les aplicacions de la seva propietat (Instagram, WhatsApp i Messenger) van patir caigudes generalitzades a diverses parts de món, inclosa Espanya, van denunciar els usuaris a través del portal Downdetector.

Desenes de milers d’internautes als Estats Units, Mèxic, Espanya, França, Romania, Noruega, Geòrgia, Grècia i altres països van acudir al portal en línia per informar que no podien accedir als serveis, una situació que a l’hora de tancar aquesta edició continuava.

A Espanya les queixes dels usuaris sobre els problemes amb WhatsApp van començar poc després d’un quart de sis de la tarda i van arribar al seu pic màxim 30 minuts després, quan el portal Downdetector va registrar prop de 48.000 informes.

Pel que fa a Instagram i Facebook els informes van començar a publicar-se més o menys a la mateixa hora, encara que amb menys notificacions dels usuaris.

En el cas concret de la popular aplicació de missatgeria instantània WhatsApp, quan els usuaris enviaven missatges, els apareixia el missatge «connectant» i la icona d’un rellotge, però el contingut no arribava a enviar-se al seu destinatari. «Tenim constància que hi ha persones que estan tenint problemes per accedir a les nostres aplicacions i productes», van indicar des de la firma que dirigeix Mark Zuckerberg.