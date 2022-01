Enrique Olivares García, que el 2014 va ser condemnat després d’assaltar l’habitatge de l’extresorer del PP Luis Bárcenas fent-se passar per un capellà, va morir dissabte, segons va avançar El Día Digital. Olivares estava en tercer grau penitenciari, acollit a l’article 86.4 del Reglament Penitenciari, gràcies al qual podia pernoctar al seu domicili sempre que acceptés que els seus moviments fossin controlats mitjançant dispositius telemàtics.

El 2014 va ser condemnat a 22 anys de presó per retenir un any abans la família de Bárcenas, lligar-los les mans amb brides i amenaçar-los perquè lliuressin tots els «pendrives» i la informació relativa al procés de l’extresorer per «acabar amb el Govern de la nació».

Per entrar al domicili, es va fer passar per un sacerdot que venia de part del Bisbat per parlar sobre la llibertat de Bárcenas -en aquell moment en presó preventiva després d’haver aflorat la seva fortuna a Suïssa-; als vint minuts, va dir «s’ha acabat el teatre!», va treure un revòlver i va encanonar la dona de l’extresorer, el seu fill i la treballadora domèstica, segons va declarar provat el tribunal.

L’octubre del 2020, el fals capellà va ser citat a declarar com a possible còmplice en delictes de suborn i malversació en el cas Kitchen, la peça del cas Villarejo en què s’investiga una suposada operació d’espionatge afavorida des d’Interior a l’època de Jorge Fernández Díaz, que està processat per aquests fets. Tot i això, el metge forense que el va examinar abans que comparegués va determinar que no estava en condicions de declarar, fet pel qual es va suspendre l’interrogatori.