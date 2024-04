Illa celebra la continuïtat de Sánchez: "És la millor decisió, en especial per a Catalunya"

El candidat del PSC a les eleccions del 12-M, Salvador Illa, ha celebrat la continuïtat de Pedro Sánchez al capdavant del govern espanyol. En una roda de premsa a la seu de l'Agència Catalana de Notícies, ha afirmat que "és la millor decisió per a tots, en especial per a Catalunya, i també per al conjunt d'Espanya". Illa ha revelat que aquest cap de setmana ha pogut parlar amb Sánchez i ha vist el costat "més humà" del cap de l'executiu estatal. A més, creu que amb la reflexió del líder del PSOE s'ha "engegat" un moviment de "resistència" a la política que no té "cap tipus de límit" ni "escrúpol", però no ha concretat quines mesures o iniciatives legislatives s'haurien de derivar a partir del gest de Sánchez, "si s'ha de concretar" alguna.