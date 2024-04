La UdG concedirà l’honoris causa a Cristóbal Colón Palasí i Carina Sild Lönroth

Per acord del Consell de Govern de 25 d’abril de 2024, la Universitat de Girona concedirà el títol de Doctor honoris causa a Cristóbal Colón Palasí, fundador de La Fageda Fundació, i a Carina Sild Lönroth, fundadora del projecte Rossinyol (Näktergalen en suec) el 1997. Seran investits en dos actes diferents, Colón a l'estiu i Sild a la tardor.

A proposta de l’Institut de Tecnologia Alimentària (INTEA), la UdG atorgarà el màxim reconeixement acadèmic a Cristóbal Colón Palasí, fundador de la Fageda Fundació, una de les empreses socials més singulars i exitoses de l'ecosistema espanyol, per ser un referent en l’emprenedoria social que ha demostrat que la feina és una eina essencial per a la inclusió.

Així mateix, a proposta del Consell de Direcció de la institució, la UdG atorgarà el títol de doctora honoris causa a Carina Sild Lönroth, fundadora del projecte Näktergalen a la Universitat de Malmö el 1997, que ha treballat en el desenvolupament de projectes de mentoria amb infants i adolescents d’origen migrant a Suècia i a diferents països europeus i africans. El projecte Rossinyol de la Universitat de Girona, creat l’any 2006, beu del seu mestratge.

Cristóbal Colón Palasí

Llicenciat en Psicologia a la Universitat Autònoma de Barcelona. Entre els anys 1972 i 1976 va treballar com a monitor de laborteràpia i responsable de teràpia ocupacional en diferents centres de salut mental. Convençut que el treball dignifica vides, les transforma i els dona sentit, va impulsar La Fageda l’any 1982 a Olot.

A dia d’avui La Fageda acull més de 600 persones, una gran majoria de col·lectius en risc d'exclusió. Es un projecte social amb el propòsit de generar llocs de treball, serveis i formació per a persones de col·lectius vulnerables.

Carina Sild Lönroth

Ha treballat durant quaranta anys a la Universitat de Malmö (Suècia) on inicialment en va ser professora fins que va fundar el projecte Rossinyol (Näktergalen en suec) el 1997. La seva tasca en els darrers anys s’ha centrat en treballar juntament amb altres universitats europees i governs en el desenvolupament de la xarxa internacional Nightingale que ha liderat fins a l’actualitat (International Nigthingale Network) promovent el rol actiu del estudiants universitaris i les universitats en la inclusió de la població nouvinguda. El seu darrer llibre, que es publicarà en breu, s’anomena Mentoria-Trobades humanes i els seus efectes.

Al llarg de la seva carrera ha obtingut reconeixements per la seva tasca professional i humana com el de Doctora honoris causa per la Universitat de Karlstad (Suècia) o la Swedish Royal Society Pro Patria Gold Medal entre d’altres.

Els doctors i doctores honoris causa són un referent clau en qualsevol Universitat, i per aquest motiu la Universitat de Girona ha anat impulsant aquests reconeixements com un instrument de projecció de la universitat en el marc del context universitari català i internacional i de reconeixement a la trajectòria de recerca, acadèmica i cultural de les persones candidates proposades. La distinció Honoris Causa s’atorga a personalitats rellevants de l’àmbit acadèmic, científic, cultural i social que hagin mantingut un lligam amb la UdG i que hagin excel·lit en la seva tasca per tal d’integrar-les al Claustre de la institució.