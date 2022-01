Scotland Yard entra en acció per investigar l’escàndol de les festes del primer ministre britànic, Boris Johnson. La màxima responsable de la Policia Metropolitana (Met), Cressida Dick, ha obert una investigació sobre una successió d’esdeveniments a Downing Street per determinar si es van trencar les restriccions imposades durant la pandèmia.

En una declaració davant l’Assemblea de Londres, l’organisme que governa la capital, Dick va explicar ahir que durant les darreres setmanes han rebut informació dels funcionaris que lidera Sue Gray a l’Oficina del Primer Ministre (Cabinet Office), un equip que també elabora un informe sobre el Partygate.

Els resultats no es publicaran íntegrament fins que els detectius concloguin la tasca. La policia havia defensat durant mesos que no investigaria les festes a la residència oficial i les seus ministerials tret que les indagacions de Gray trobessin indicis d’actes delictius. Ara semblen tenir proves que aquestes il·legalitats van existir.

Johnson, satisfet

«Com a resultat de la informació aportada per l’equip de recerca del Cabinet Office i, en segon lloc, amb les declaracions dels meus propis oficials, puc confirmar que la Met està investigant ara un nombre d’esdeveniments que van tenir lloc a Downing Street i a Whitehall (les dependències governamentals), en els últims dos anys, davant la possibilitat que potencialment es trenquessin les regulacions de la covid», va anunciar Dick, que no va aclarir quins esdeveniments estan sota la lupa de Scotland Yard. «Que estiguem investigant no significa, en tot cas, que s’hagin d’imposar multes en cada ocasió i per a cada persona involucrada», va afegir.

Johnson, per la seva banda, va dir sentir-se satisfet amb la investigació policial, «perquè crec que això ajudarà a donar claredat al públic i ajudarà a resoldre l’assumpte».

La incursió de la policia retardarà les conclusions de la investigació que molts dels membres del Partit Conservador esperen per decidir sobre una possible moció de censura contra el primer ministre, amb el perill que la crisi s’eternitzi. La decisió de no publicar l’informe fins que s’acabi la tasca policial l’ha pres l’equip governamental. Ara aquests resultats podrien dividir-se en dues entregues, traient a la llum primer els esdeveniments que no van vulnerar la legalitat.

La Policia Metropolitana ha estat molt criticada des que van començar les revelacions. Al voltant de mig centenar d’agents custodien dia i nit la residència oficial de Downing Street, però durant el confinament i posteriors restriccions cap d’ells es va adonar aparentment de cap festa, o de l’entrada i sortida de personal i convidats. L’anunci de la cap de Sotland Yard es va produir hores després de conèixer-se la celebració a Downing Street d’una festa d’aniversari de Johnson el 19 de juny del 2020, amb més de 30 persones, quan estaven prohibides les reunions socials a interiors.